9 nouvelles applications pour Android de ces dernières semaines qui valent la peine d’être essayées

Actualisez votre Android avec les 9 meilleures applications gratuites récemment arrivées sur Google Play.

Applications sur un smartphone Android

Si vous êtes de ceux qui naviguent régulièrement dans le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites de toutes sortes pour votre téléphone Android, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les meilleures applications qui sont arrivées sur la boutique de Google au cours des dernières semaines.

Sans plus attendre, nous allons vous énumérer les 9 nouvelles applications gratuites pour Android que nous vous recommandons d’essayer.

Audio Video Noise Reducer – AI

La première nouvelle application de Play Store que vous devriez essayer est Audio Video Noise Reducer, un outil pratique utilisant l’IA pour réduire ou éliminer rapidement et facilement le bruit de fond de n’importe quel fichier audio ou vidéo.

Mais ce n’est pas tout, car cette application gratuite comprend également un enregistreur audio avec la fonction de réduction ou d’annulation du bruit de fond activée par défaut, ce qui vous permettra d’enregistrer des podcasts de grande qualité simplement avec votre smartphone.

Téléchargez gratuitement Audio Video Noise Reducer – AI

Gastos personales

Comme son nom l’indique, Gastos personales est une application simple grâce à laquelle vous pouvez suivre vos dépenses directement depuis votre téléphone Android.

L’un des points clés de cette application gratuite est sa simplicité d’utilisation, car pour commencer à l’utiliser, il vous suffit de créer un compte, de choisir l’une des catégories disponibles (Loyer, Eau, Déchets, Électricité, Gaz et Internet) et d’enregistrer les dépenses correspondantes à chacune d’entre elles.

Téléchargez gratuitement Gastos personales

WifiRttScanX

WifiRttScanX est une application gratuite qui vous permet de vérifier la qualité du signal Wi-Fi émis par votre routeur à différents endroits de la maison afin de déterminer s’il est nécessaire de déplacer le routeur pour que le signal arrive mieux dans toutes les pièces de votre domicile et de modifier les paramètres de votre réseau Wi-Fi directement depuis votre téléphone Android sans avoir besoin d’accéder au routeur.

Téléchargez gratuitement WifiRttScanX

Wallart

Wallart est une application gratuite qui vous offre une vaste collection de fonds d’écran de toutes sortes de thématiques créés grâce à l’IA, avec lesquels vous pourrez personnaliser l’écran d’accueil de votre smartphone avec des fonds d’écran uniques.

Mais Wallart est plus qu’une simple application de fonds d’écran, car elle met également à votre disposition une grande variété de citations motivantes, d’affirmations et de fragments de texte conçus pour renforcer votre positivité au quotidien.

Téléchargez gratuitement Wallart

Super Cash Rewards

Nous vous avons déjà parlé des meilleures applications pour gagner de l’argent avec votre téléphone Android, mais comme de nouvelles applications de ce type arrivent chaque semaine sur le Play Store, nous vous recommandons aujourd’hui Super Cash Rewards, une application intéressante qui vous paie pour regarder des vidéos, répondre à des sondages et jouer à des jeux.

Super Cash Rewards est une application gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Super Cash Rewards

Health fitness Calculator

Si vous envisagez d’adopter des habitudes plus saines, Health fitness Calculator est votre compagnon idéal, car cette application gratuite vous permet de calculer et de contrôler votre IMC (indice de masse corporelle), votre TMB (taux métabolique de base) et votre pourcentage de graisse corporelle, afin de voir comment ces indicateurs s’améliorent grâce à une meilleure alimentation et à une activité physique accrue.

Mais ce n’est pas tout, cette application vous permet également de calculer les dates d’échéance de la grossesse et de vérifier l’âge de n’importe qui en saisissant simplement sa date de naissance.

Téléchargez gratuitement Health fitness Calculator

Ghostdiary – Journal with Lock

Ghostdiary est une application d’un journal pour Android qui vous permet d’enregistrer vos pensées et vos émotions quotidiennes avec des émoticônes, des photos et du texte et de les protéger avec un mot de passe pour que personne ne puisse les voir.

De plus, cette application vous permet également de visualiser les statistiques de vos activités et émotions afin d’identifier les facteurs qui influencent ces dernières et de tenir des registres de vos recettes de cuisine ou de vos voyages.

Téléchargez gratuitement Ghostdiary – Journal with Lock

Birthday reminder

Si, comme moi, vous avez tendance à oublier les anniversaires de vos amis et de votre famille, je vous recommande d’essayer Birthday reminder, un outil gratuit qui se synchronise avec vos contacts et votre application de calendrier pour vous envoyer des notifications vous avertissant des anniversaires de votre mère, de votre frère ou de votre meilleure amie.

De plus, cette application gratuite affiche les années que chaque personne fête et vous permet de personnaliser chaque enregistrement d’anniversaire avec une image de profil et des notes dans lesquelles vous pouvez enregistrer, par exemple, une liste de cadeaux possibles pour cette personne.

Téléchargez gratuitement Birthday reminder

My Medicine

Et nous terminons cette liste des nouvelles applications gratuites pour Android avec My Medicine, une application pratique qui vous permet d’oublier les notices, car elle vous permet de stocker toutes les informations sur un médicament que vous prenez, comme une photo de celui-ci, les symptômes, les doses ou les instructions d’utilisation, entre autres options.

De plus, My Medicine vous offre la possibilité de partager facilement toutes les informations sur un médicament avec une autre personne via des applications de messagerie comme WhatsApp ou Telegram ou par e-mail.

Téléchargez gratuitement My Medicine

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :