Ce mini PC est le plus vendu du moment et coûte moins de 200 euros

Si vous prévoyez de monter un système multimédia avec votre téléviseur, cet appareil est l’un des plus adaptés pour cela.

Ce mini PC intègre un puissant processeur pour faire fonctionner le système et les applications avec fluidité et une bonne mémoire rapide.

Si vous en avez marre de votre tour PC en raison de ses dimensions énormes et que vous avez besoin d’une puissance similaire pour étudier, travailler, télétravailler, rien de mieux pour gagner de l’espace qu’un mini PC. Il sera également utile si vous souhaitez créer un centre multimédia dans votre salon près de la télévision. Procurez-vous l’un des meilleurs mini PC bon marché avec une remise supplémentaire.

Aujourd’hui, je veux vous recommander celui qui, pour le moment, est le plus vendu des dernières semaines sur Amazon, le mini PC de NiPoGi avec licence Windows 11 pour seulement 190 euros sur Amazon avec un coupon de 90 euros valable uniquement jusqu’au 3 septembre. Il s’agit d’un ordinateur avec plusieurs ports pour connecter des périphériques, ainsi que la possibilité de le faire presque sans fils. D’autres mini PC avec les mêmes spécifications coûtent plus cher, comme le MINIS FORUM UM350 pour 287,99 euros.

NiPoGi Mini PC

Obtenez un bon mini PC avec une remise temporaire de 90 euros

Doté du processeur Intel Alder Lake-N100 avec une vitesse turbo allant jusqu’à 3,4 GHz, le NiPoGi AK2 Plus offre des performances exceptionnelles. Que ce soit pour des tâches éducatives complexes, des projets professionnels intensifs ou même pour exécuter des applications de conception et de programmation, sa puissance n’a pas d’égale à ce prix. Le multitâche se fait sans effort grâce à ses 16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz, garantissant une réponse rapide et fluide à chaque interaction.

La capacité de stockage ne sera pas un problème grâce à son SSD de 512 Go de type M.2, extensible jusqu’à 2 To. Un espace suffisant pour les documents, les présentations, les projets et plus encore. Cela se traduit par un flux de travail sans interruption et un accès rapide à tous vos fichiers. L’expansion du stockage garantit que vous serez prêt pour l’avenir sans soucis.

Le Mini PC NiPoGi AK2 Plus est livré avec Windows 11 Pro préinstallé, offrant la dernière expérience en matière de systèmes d’exploitation et la familiarité de l’interface de Windows que vous connaissez. De plus, sa connectivité est incomparable : le WiFi 5 et le Bluetooth 4.2 garantissent des connexions solides et rapides pour vos périphériques et accessoires.

4 ports USB-A, une entrée Ethernet RJ45 et un connecteur casque/microphone vous permettent de connecter tous vos appareils essentiels. Mais ce n’est pas tout : avec 2 ports HDMI, vous pouvez tirer le meilleur parti de la capacité de double moniteur, affichant une qualité étonnante allant jusqu’à 4K à 60 Hz sur deux écrans simultanément. Idéal pour élargir vos horizons de travail ou profiter d’un divertissement cinématographique.

NiPoGi Mini PC

C’est un investissement intelligent pour les étudiants, les télétravailleurs et les amateurs de médias. Ses performances impeccables, sa capacité de stockage étendue, sa connectivité polyvalente et sa puissance de traitement vous offriront un allié enrichissant dans votre quête de succès et de divertissement.

