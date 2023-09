Ce truc pour Alexa te permettra de parler avec elle sans déranger personne

Voici comment activer le mode chuchotement d’Alexa sur votre Echo Dot ou Echo Show pour communiquer avec elle à voix basse.

Alexa a une astuce simple qui vous permet de parler à voix basse pour ne pas déranger // Image : AndroAall.

Connaître les informations sur le trafic, savoir s’il va pleuvoir demain, lui demander de jouer une chanson ou vous mettre à jour sur les tâches que vous avez en attente ne sont que quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec Alexa. Cependant, la communication avec l’assistant personnel se complique lorsque vous voulez le faire sans déranger les autres personnes de la maison, par exemple, quand vous vous levez la nuit.

Heureusement, il existe un truc pour Alexa qui vous permet de parler avec elle à voix basse, afin que vos proches ne se réveillent pas avec sa voix. Le truc consiste à activer le mode chuchotement en suivant une procédure très simple que nous vous expliquerons ci-dessous. Gardez à l’esprit que ce truc est particulièrement utile pour éviter ces situations où vous oubliez d’avoir mis le volume de l’appareil très élevé, de sorte qu’Alexa vous effraie avec sa voix puissante.

Comment activer le mode chuchotement d’Alexa

En plus d’être doté de fonctions utiles, Alexa cache plusieurs astuces qui vous permettent d’interagir avec elle de manière plus confortable. L’une de ces astuces est le mode chuchotement, qui permet de parler à Alexa à voix basse et ainsi de ne pas déranger les autres personnes présentes dans la même pièce. Comme son nom l’indique, la communication entre Alexa et vous se fait essentiellement par des chuchotements.

Tout ce que vous avez à faire pour activer le mode chuchotement d’Alexa est de lui parler à voix basse, en chuchotant. De cette façon, elle reconnaîtra que vous voulez qu’elle ne parle pas fort et vous répondra également en chuchotant. La reconnaissance de l’assistant personnel est très précise, elle saura donc rapidement que vous voulez communiquer avec lui à volume bas.

Si Alexa ne reconnaît pas que vous voulez activer le mode chuchotement, le problème peut être que vous n’avez pas activé cette fonction dans l’application Amazon Alexa. Pour le vérifier, assurez-vous d’avoir l’application installée sur votre téléphone portable et suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Amazon Alexa. Accédez à la section « Plus« , la dernière option de la barre inférieure. Appuyez sur « Paramètres« , puis sur « Réponses vocales« . Activez la case « Mode chuchotement« .

Une fois que vous avez terminé cette configuration, Alexa reconnaîtra enfin que vous voulez lui parler en mode chuchotement. Rappelez-vous simplement de commencer la conversation en chuchotant pour que l’assistant vous réponde de la même manière, en chuchotant. Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement facile de parler à Alexa sans déranger personne, que ce soit chez vous ou au bureau. En plus de ne pas déranger, vous parviendrez également à rendre la conversation avec l’assistant plus privée.

Si vous avez plus d’un Amazon Echo à la maison, sachez que vous pouvez les configurer pour appeler Alexa sans confusion. De cette façon, vous pourrez démarrer le mode chuchotement avec un Amazon Echo spécifique, sans que les autres appareils ne se déclenchent.

