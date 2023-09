Voici le meilleur film de Star Wars en dehors des deux premières trilogies

Pour beaucoup, c’est l’une des meilleures préquelles jamais réalisées.

Il y a peu de temps, nous vous avons parlé de quelle était la meilleure série Star Wars et aujourd’hui nous venons vous parler de celle qui est considérée par beaucoup comme un film clé dans l’Univers étendu canonique. Nous allons donc expliquer ce qui fait de ce film l’une des œuvres les plus intéressantes de la nouvelle ère de la saga cinématographique de Disney.

Attention car pour cela nous nous sommes basés sur IMDB, vous pouvez avoir votre propre film Star Wars préféré et il n’y a rien de mal à cela. Vous l’avez sûrement adoré et c’est génial.

Le meilleur film Star Wars après les deux premières trilogies

L’Étoile de la Mort est la plus grande création de l’Empire Galactique. Capable de détruire une planète entière d’une seule attaque, c’est le vaisseau qui fera plier le monde entier aux intérêts de l’Empire. Pour cette raison, l’Alliance Rebelle sait qu’il s’agit d’une arme très puissante et qu’il faut la détruire. Cependant, pour cela, il est nécessaire d’avoir les plans de l’arme. Heureusement, le constructeur de celle-ci s’est repentie car il a été obligé de la construire. Pour cela, il a mis au point une faille qui pourrait facilement neutraliser l’arme. Cependant, l’aventure est très compliquée et une équipe disparate se risquera dans cette incroyable mission.

Il est vrai qu’il ne reste guère de doutes, le film est Rogue One: A Star Wars Story. À l’époque, la prémisse originale et son exécution ont fait applaudir de nombreuses personnes en tant que film très précieux et méritant d’être vu. Les comparaisons avec la dernière trilogie étaient inévitables et à bien des égards, elle a remporté la bataille de manière convaincante.

Les raisons pour lesquelles c’est le meilleur film Star Wars depuis des années sont les suivantes :

Il est vrai qu’il partage une note avec Star Wars: The Force Awakens, mais celui-ci dépend beaucoup plus des deux autres films de sa saga, il est donc important de prendre en compte que ses suites sont beaucoup moins solides.

Même si l’Épisode VII a également suscité beaucoup de critiques et a divisé la communauté.

En général, Rogue One est très bien exécuté, ses personnages sont brillants et ont une grande synergie entre eux.

La relation avec l’un des moments les plus emblématiques de l’Épisode IV lui donne un poids très précieux parmi tous les films.

Il montre les rebelles également comme des personnages complexes et changeants, chacun ayant une idéologie plus ou moins radicale.

Autant Diego Luna que Felicity Jones sont excellents dans leurs rôles respectifs.

La fin, beaucoup moins heureuse que d’habitude, donne une touche adulte et très décente à une conclusion sans reproche.

La scène post-crédits est certes un service aux fans, mais quel service aux fans ! C’est comme ça.

Il est vrai que Rogue One a connu un succès notable auprès du public et de la critique. Sur Rotten Tomatoes, il obtient 84% d’avis positifs de la part de la critique et 87% de la part du public.

Nous pouvons voir Rogue One dans le catalogue de Disney+ si nous avons un abonnement à la plateforme.

