Cette tablette Xiaomi est le choix le plus rentable: puissant, avec un stylet optique et de grandes remises

En plus de pouvoir économiser 60 euros lors de son achat, nous vous la recommandons pour son grand écran, ses performances excellentes et son autonomie satisfaisante.

Si vous utilisez la tablette pour dessiner ou prendre des notes, vous pourrez compter sur le stylet optique de Xiaomi.

Xiaomi fait un excellent travail dans le monde des tablettes en proposant des modèles très rentables offrant un excellent rapport qualité-prix. Si vous êtes à la recherche d’une tablette puissante que vous pouvez utiliser pour toutes les tâches, mais qui n’est pas trop chère, nous vous recommandons de vous intéresser à la nouvelle Xiaomi Pad 6. Nous l’avons analysée et nous vous confirmons qu’elle offre d’excellentes performances, ainsi qu’un écran de qualité, une bonne autonomie et une compatibilité avec le stylet optique de Xiaomi.

La Xiaomi Pad 6 est un achat rentable avec un prix de vente recommandé de 399,99 euros, mais elle bénéficie déjà de grandes réductions qui vous permettent de l’acheter beaucoup moins cher. Par exemple, on la trouve couramment pour environ 340 euros sur AliExpress Store, ce qui signifie que vous économisez 60 euros lors de son achat. Elle est généralement un peu plus chère sur Amazon, où elle approche déjà les 360 euros, mais avec une livraison plus rapide que sur AliExpress Store. Pendant ce temps, le prix reste le même dans la boutique officielle de Xiaomi.

Sur Netcost-security.fr, nous avons passé quelques semaines à analyser cette Xiaomi Pad 6, nous pouvons donc vous dire tout ce qu’elle vous offre au quotidien et pourquoi vous ferez un excellent choix en l’achetant. Nous vous garantissons que vous pourrez l’utiliser pour regarder des séries, naviguer sur Internet, travailler ou jouer sans aucun problème.

Xiaomi Pad 6, l’achat le plus intelligent avec de grandes réductions

Le point fort de cette Xiaomi Pad 6 est qu’elle offre une expérience quotidienne très équilibrée, proche même de celle des tablettes beaucoup plus chères. Le premier point en sa faveur est qu’elle dispose d’un design mince et léger qui la rend très agréable à utiliser pendant de longues périodes. De plus, c’est une tablette qui peut également se vanter d’une esthétique raffinée et qui est disponible en plusieurs couleurs comme le bleu brume et le gris.

Elle est dotée d’un grand écran LCD de 11 pouces, d’une résolution WQHD+ (2880 x 1800 pixels), d’un taux de rafraîchissement incroyable de 144 Hz et d’une luminosité de 550 nits. Tout cela se traduit par des images de grande qualité en termes de netteté, d’angles de vision, de reproduction des couleurs et de fluidité. Sans aucun doute, c’est un écran qui offre une bonne expérience lorsque nous utilisons la tablette pour regarder du contenu multimédia, comme des séries et des films.

De plus, la Xiaomi Pad 6 est équipée d’un système audio composé de 4 haut-parleurs avec la technologie Dolby Atmos. Vous pouvez être sûr que le son de la tablette est magnifique, vous n’aurez pas besoin de brancher vos écouteurs pour écouter l’audio.

Bien sûr, l’achat de cette Xiaomi Pad 6 est idéal en raison de la bonne performance du processeur Qualcomm Snapdragon 870. C’est une puce très puissante qui peut exécuter n’importe quelle application, y compris les jeux et les éditeurs d’images. En général, l’expérience avec cette tablette est fluide, vous pourrez l’utiliser pour jouer, travailler ou étudier sans problème. Vous pouvez également l’utiliser pour prendre des photos ou participer à des appels vidéo, car elle est équipée d’une caméra arrière de 13 MP et d’une caméra frontale de 8 MP.

Notez qu’elle est compatible avec le stylet optique de Xiaomi, un accessoire très utile si vous utilisez la Xiaomi Pad 6 pour dessiner, éditer ou prendre des notes. Le Xiaomi Smart Pen est disponible à l’achat sur AliExpress pour environ 70 euros. En ce qui concerne le système d’exploitation, il est livré directement avec MIUI Pad 14 basé sur Android 13, vous n’aurez pas à attendre de mise à jour.

Un autre point fort de cette Xiaomi Pad 6 est son autonomie, avec une batterie de 8 840 mAh qui tient facilement 2 jours en utilisation normale. La tablette a une autonomie suffisante pour une utilisation en classe, au travail ou dans les transports en commun, et a encore de l’énergie en réserve lorsque vous rentrez chez vous en fin de journée. De plus, elle prend en charge la charge rapide de 33W, ce qui lui permet de se recharger complètement en environ 2 heures. Vous n’avez pas à vous soucier du chargeur, il est inclus dans la boîte.

Notre conclusion après quelques jours d’utilisation de cette Xiaomi Pad 6 est qu’elle offre une expérience digne d’une tablette haut de gamme, mais pour beaucoup moins d’argent. Elle a un écran de très bonne qualité, une puissance adaptée à toutes les utilisations et une bonne autonomie, le tout avec jusqu’à 60 euros de réduction dans des stores comme AliExpress Store et Amazon.

