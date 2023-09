50 pouces, 4K et Fire TV OS : cette smart TV Xiaomi s’effondre

Pas besoin de dépenser trop pour ramener à la maison une bonne smart TV de 50 pouces.

La Xiaomi TV F2 de 50 pouces.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez ramener à la maison l’un des meilleurs téléviseurs intelligents de Xiaomi pour moins que vous ne le pensez. La Xiaomi TV F2 de 50 pouces baisse à 399 euros, mais seulement pour une durée limitée. Comme vous le savez déjà, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous l’aurez chez vous rapidement et gratuitement.

Notez que cette smart TV est toujours vendue à son prix d’origine de 449 euros sur le site officiel de Xiaomi, c’est votre grande opportunité. Vous pouvez renouveler votre salon avec un appareil qui est bien plus qu’une simple télévision. Je vous assure, c’est un achat que vous ne pouvez pas manquer.

Achetez la télévision Xiaomi au meilleur prix

Les cadres de notre protagoniste sont bien ajustés, avec un écran de 50 pouces et une résolution 4K qui va pratiquement jusqu’au bord. Vous profiterez d’une expérience immersive sur un panneau qui déborde de couleur et de qualité. Malgré son prix abordable, il monte en gamme.

Le système d’exploitation qui donne vie à la télévision chinoise a été créé par Amazon et est le même que celui que l’on trouve sur le populaire Fire TV Stick. Nous parlons de Fire TV OS, une interface que je connais bien et qui se déplace avec fluidité. Vous n’aurez aucun problème pour télécharger les meilleures applications de séries et de films.

Nous parlons de l’une des inventions d’Amazon, vous savez parfaitement que nous ne pouvons pas ne pas mentionner Alexa. Vous aurez à portée d’un simple bouton l’un des meilleurs assistants virtuels, posez-lui toutes sortes de questions ou cherchez quand aura lieu le prochain match de l’équipe nationale espagnole de basket-ball. Une fois que vous vous habituerez à sa compagnie, vous ne pourrez plus vous en passer.

➡️ Voir l’offre Xiaomi TV F2 50″

Le lien envoi sur Amazon.es qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Ne tournez plus en rond, si vous cherchez une nouvelle télévision intelligente, c’est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire dès maintenant. Avec la smart TV de Xiaomi, vous profiterez d’un excellent système d’exploitation et de toutes les applications que vous avez toujours voulu. Les offres d’Amazon ne sont disponibles que pour une durée limitée, gardez cela à l’esprit.

