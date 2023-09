Le meilleur film d’animation de l’histoire : sorti cette année et est incroyable à tous égards.

Le film est absolument magistral et possède un aspect artistique enviable.

Ce film attire l’attention à tous points de vue

Il existe de nombreux films considérés comme les meilleurs. Cependant, lorsqu’il s’agit de films d’animation, la concurrence est généralement moindre. Traditionnellement, c’était un genre assez décrié par le grand public car il était considéré comme enfantin ou ayant peu d’ambition. À de nombreuses reprises, les faits réfutent ce type d’arguments, comme ce fut le cas pour Le Voyage de Chihiro lors de la cérémonie des Oscars il y a près de vingt ans. Nous sommes maintenant devant ce qui est considéré comme le meilleur film d’animation de l’histoire.

Dans ces cas, un avertissement est toujours nécessaire. C’est le meilleur film d’animation de l’histoire selon les votes sur IMDB. Nous avons tous d’autres films d’animation dans notre vie qui nous ont marqués ou qui nous semblent vraiment meilleurs. Cependant, le public et la critique ont unanimement soutenu ce film qui brille par sa qualité à de nombreux égards, depuis sa mise en scène original jusqu’à son intrigue hallucinante. En général, cela vaut vraiment la peine et c’est un film à voir absolument. De plus, le fait qu’il soit récent le rend plus accessible, car il est parfois impossible de les trouver. Ce n’est pas le cas ici.

Le meilleur film d’animation

Miles Morales est un enfant ordinaire. Il aime faire des graffitis, écouter du rap et s’ennuie dans son quartier. Cependant, alors qu’il peignait avec son oncle, il est mordu par une araignée et acquiert des pouvoirs surnaturels dans un environnement où toutes les réalités se chevauchent et rencontre les Spider-Man d’autres univers. Maintenant, dans cette deuxième partie, il se retrouvera à nouveau avec une équipe très originale d’autres hommes et femmes araignées et devra arrêter une situation dangereuse qui pourrait dévaster tout le multivers.

Oui, tu as raison, nous parlons de Spider-Man: Into the Spider-Verse, un film absolument brillant.

C’est un film d’une qualité d’animation débordante. Il essaie d’imiter le style des bandes dessinées et le réussit de manière magistrale . En général, son aspect visuel et sonore méritent tous les éloges possibles, car ils ont vraiment réussi à adapter les sensations que Spider-Man peut provoquer en lisant.

. En général, son méritent tous les éloges possibles, car ils ont vraiment réussi à adapter les sensations que Spider-Man peut provoquer en lisant. C’est probablement le meilleur film de super-héros jamais réalisé.

Miles Morales est un personnage humain, avec lequel il est très facile de s’identifier, mais il en va de même pour les autres compagnons qu’il rencontrera en chemin.

En général, l’intrigue est très intéressante et il se peut qu’il y ait quelques petits moments où le rythme baisse, mais cela lui est entièrement pardonné grâce à l’intérêt suscité par le reste de l’intrigue. Quelque chose qui se produisait déjà dans le premier volet.

Malheureusement, il n’est pas disponible en streaming – pour le moment – mais vous pouvez le trouver à un prix abordable sur Amazon dans une édition qui ravira les collectionneurs. Il est en précommande et sortira le 27 septembre, mais il peut déjà être loué sur Amazon Prime Video.

Quoi qu’il en soit, nous pourrons très bientôt voir Spider-Man: Into the Spider-Verse en streaming avec la meilleure qualité possible.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :