Pourquoi le Game Turbo 5.0 de MIUI est un trésor pour jouer sur votre téléphone portable Xiaomi en ligne et hors ligne.

Si vous possédez un téléphone Xiaomi, vous connaissez sûrement Game Turbo 5.0. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s’agit d’un outil exclusif de MIUI, la surcouche de personnalisation pour les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO basée sur Android. Cet outil permet de contrôler de nombreux aspects et paramètres liés aux jeux, au gaming et à la jouabilité.

En réalité, Game Turbo vous offre des options qui donnent l’impression que vous jouez sur un PC plutôt que sur un téléphone mobile. Vous pouvez ainsi bénéficier de meilleures performances, d’une meilleure consommation de batterie et résoudre des problèmes tels que la surchauffe, ainsi que de fonctionnalités telles que l’enregistrement vocal et l’enregistrement de l’écran pendant le jeu.

MIUI Game Turbo 5.0 : Ajuster les paramètres de performance

Game Turbo, qui en est déjà à la version 5.0 dans MIUI, vous permet d’ajuster tous ces paramètres, ce qui est impensable sur les autres téléphones Android à moins d’utiliser une application tierce – et même dans ce cas, cela peut poser problème car ce n’est pas natif :

Modifier ou limiter les FPS des jeux

Modifier la résolution des jeux

Modifier la qualité des textures

Modifier le filtrage anisotrope

Modifier les paramètres multicoeurs du processeur

Modifier la qualité graphique des jeux

Augmenter les performances d’un simple clic

Forcer des taux d’horloge du processeur plus élevés

Comme vous pouvez le voir, il est possible d’ajuster de nombreux paramètres comme si vous étiez en train de régler des options dans un jeu sur PC, ce qui n’est généralement pas possible sur les téléphones mobiles, mis à part les options que les développeurs intègrent dans leurs titres. MIUI et Game Turbo vous permettent d’ajuster le jeu pour qu’il soit adapté à votre type de téléphone.

Par exemple, si vous avez un Xiaomi 13 Ultra, vous pouvez tout mettre au maximum, de la résolution au taux de rafraîchissement en passant par l’anti-aliasing et le filtrage anisotrope. Si votre téléphone est plus modeste, comme un Redmi Note 11s ou un POCO C40, vous pouvez ajuster les paramètres pour que le jeu fonctionne bien et fluide, en réduisant le niveau d’anti-aliasing et en laissant la résolution par défaut.

MIUI Game Turbo 5.0 : éviter les lags du WLAN

MIUI Game Turbo 5.0 utilise une méthode spéciale pour éviter les lags WLAN. Pour cela, il renforce la connexion Wi-Fi en utilisant le matériel du téléphone. Cela réduit considérablement les valeurs de ping et de lag pendant le jeu, ce qui permet d’avoir une expérience de jeu en ligne plus fluide et moins saccadée.

En même temps, MIUI Game Turbo 5.0 vous permet d’avoir une expérience Internet plus rapide en limitant le taux d’utilisation des données des applications en arrière-plan, pour pouvoir les utiliser en données mobiles. Une meilleure connexion Internet signifie de meilleures performances en termes de réseau et moins de lag, ce qui se traduit par une meilleure expérience de jeu en ligne.

MIUI Game Turbo 5.0 : réglages pour la meilleure expérience de jeu possible sur votre téléphone

Jouer sur un téléphone, tout comme sur un PC ou une console, ne dépend pas uniquement des réglages techniques. Xiaomi le sait, c’est pourquoi son Game Turbo propose une série de réglages autres que techniques pour améliorer l’expérience de jeu en général.

Sur un écran pop-up qui apparaît pendant le jeu, vous pouvez effectuer une capture d’écran, enregistrer une vidéo, activer ou désactiver le WiFi du téléphone, commencer à diffuser en streaming, éteindre l’écran, ou encore utiliser ces deux options :

Changeur de voix : La fonction Changeur de voix vous permet de modifier votre voix en une autre tonalité. Si vous avez une voix masculine, vous pouvez la changer en une voix extraterrestre ou féminine. De cette façon, vous pouvez préserver votre identité et avoir une expérience de jeu plus sécurisée.

: La fonction Changeur de voix vous permet de modifier votre voix en une autre tonalité. Si vous avez une voix masculine, vous pouvez la changer en une voix extraterrestre ou féminine. De cette façon, vous pouvez préserver votre identité et avoir une expérience de jeu plus sécurisée. Sensibilité tactile : En améliorant la sensibilité tactile, vous pouvez vous déplacer plus rapidement pendant le jeu. Ainsi, vous pouvez prendre une longueur d’avance sur vos concurrents.

Source | Xiaomiui

