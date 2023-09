5 fonctions de l’écosystème Apple qui vous émerveilleront

Des fonctions de continuité qui vous permettront de vivre une grande expérience avec vos appareils Apple.

Voici les 5 meilleures fonctionnalités de l’écosystème Apple.

Si quelque chose distingue Apple de la concurrence, c’est sans aucun doute son écosystème. En effet, cet écosystème est comme un puzzle où chaque produit est une pièce, lorsque vous les assemblez, la magie commence. Cela permet aux appareils de communiquer entre eux et de travailler ensemble grâce à des fonctionnalités de continuité.

Des fonctions de continuité telles que AirDrop, Handoff, le Presse-papiers universel iCloud ou la possibilité de partager facilement des mots de passe Wi-Fi avec d’autres utilisateurs. Des fonctionnalités qui améliorent considérablement l’expérience et rendent très difficile de quitter le « jardin clôturé » d’Apple une fois que vous y êtes entré.

AirDrop

AirDrop est peut-être l’une des fonctionnalités les plus connues de l’écosystème Apple. Grâce à elle, vous pouvez envoyer facilement des fichiers entre appareils. Il suffit de partager ces fichiers et de sélectionner l’appareil ou l’utilisateur à qui vous voulez envoyer les photos.

AirDrop s’améliorera beaucoup dans iOS 17 en ajoutant la possibilité de partager votre contact avec d’autres personnes grâce à NameDrop, d’envoyer automatiquement des fichiers en les sélectionnant simplement et en rapprochant les appareils, ou de réaliser des transferts via Internet.

Handoff

Handoff est une autre grande fonctionnalité classée comme une fonctionnalité de continuité d’Apple. Une fois activée, vous pouvez commencer quelque chose sur l’un de vos appareils et le terminer sur un autre. Imaginons que vous commencez à rédiger une note ou à naviguer sur Safari sur l’iPhone, avec Handoff activé, vous pouvez ouvrir le Mac et continuer dessus. L’icône de l’application concernée apparaîtra dans le Dock.

Une autre fonctionnalité très intéressante est la possibilité de répondre aux messages qui arrivent sur un appareil depuis un autre. Par exemple, si vous travaillez sur le Mac et que vous recevez une notification sur l’Apple Watch, l’icône de cette application apparaîtra dans le Dock du Mac avec une icône de montre dans le coin supérieur gauche.

Pour activer Handoff, il vous suffit de vous rendre dans la section Général des Paramètres de vos appareils.

Presse-papiers universel iCloud

Utiliser le Presse-papiers universel iCloud est très simple. Il vous suffit de copier le contenu en question sur l’un des appareils et de le coller sur l’autre. iCloud se charge de le détecter pour qu’il puisse passer d’un appareil à l’autre rapidement. Vous voyez ? Je vous ai dit que c’était facile.

Une fonctionnalité qui vous permet d’envoyer des éléments (texte, photos, liens…) facilement et rapidement entre appareils. Il est vrai que si les fichiers en question sont volumineux, le transfert peut prendre un peu plus de temps, mais il reste néanmoins rapide.

facilement et rapidement des mots de passe Wi-Fi

Une autre caractéristique de l’écosystème et des appareils Apple est la possibilité de partager facilement et rapidement notre mot de passe Wi-Fi sans avoir à le dicter. De plus, c’est un processus pour lequel vous n’avez rien à faire ni à activer.

Il vous suffit simplement de rapprocher votre iPhone de l’appareil qui tente de se connecter à votre réseau Wi-Fi, c’est-à-dire que l’écran doit afficher le champ où entrer le mot de passe. Une fois que votre iPhone détecte qu’un autre appareil essaie de se connecter, une fenêtre contextuelle apparaîtra à l’écran vous demandant si vous voulez partager le mot de passe.

La synchronisation d’iCloud

Alors que de nombreuses autres marques disposent de leur propre service de stockage en nuage, iCloud fait également partie de l’écosystème car il se charge de bien plus que le simple stockage de fichiers. Il vous permet de synchroniser tous vos appareils, ainsi que d’utiliser des fonctionnalités telles que cacher mon adresse e-mail ou le Private Relay dans le cas d’iCloud.

En résumé, l’écosystème d’Apple se distingue par ses fonctionnalités de continuité telles que AirDrop, Handoff, le Presse-papiers universel iCloud ou la possibilité de partager facilement notre mot de passe Wi-Fi. Un écosystème qui offre une expérience exceptionnelle car, en fin de compte, ce que vend Apple, ce n’est pas des spécifications mais une expérience.

