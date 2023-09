Les 5 meilleures applications pour l’Apple Watch

Applications de santé, météo, et même pour apprendre l’anglais depuis votre poignet.

Voici cinq des meilleures applications pour l’Apple Watch

Nous allons vous parler des cinq meilleures applications pour l’Apple Watch. Cet appareil est l’un de mes gadgets préférés d’Apple, je le porte 23 heures par jour, je ne l’enlève que pour le charger. De plus, je l’utilise depuis près de sept ans de manière ininterrompue et pendant ce temps, j’ai pu découvrir de nombreuses applications qui sont très utiles.

En général, les applications liées au domaine de la santé car finalement, l’Apple Watch a l’orientation qu’elle a, mais aussi d’autres qui ne le sont pas et qui sont également très utiles. Voyons maintenant quelles sont ces cinq meilleures applications pour l’Apple Watch.

Gentler Streak .

. Athlytic .

. LookUp .

. Carrot Weather .

. Now Playing Plus.

Gentler Streak

Gentler Streak est une application sportive qui a pour devise « Whatever gets your heart racing », ce qui pourrait se traduire par « quoi que ce soit qui fasse battre votre cœur ». Et c’est l’objectif de l’application : vous faire oublier les objectifs, les records et vous entraîner tous les jours pour être en bonne condition physique. De plus, l’application tient compte des pauses comme faisant partie d’une vie active.

L’application a pour objectif de vous maintenir sur la bonne voie de l’activité. De ne pas aller trop loin ou tomber en dessous. Cette voie est représentée par des points, où chaque point représente les entraînements que vous faites. Ces points seront reliés par des lignes qui formeront votre voie. L’application vous indiquera à tout moment l’état dans lequel vous vous trouvez.

En ce qui concerne l’application pour l’Apple Watch, elle dispose de tous les entraînements de l’application d’entraînement native d’Apple, ainsi que de quelques ajouts. Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’elle vous donne des suggestions tous les jours en fonction de votre état, état qu’elle déduit en fonction de mesures telles que la VFC (Variabilité de la fréquence cardiaque), la fréquence cardiaque au repos, les heures de sommeil, etc.

De plus, pendant les entraînements, vous aurez constamment un guide qui vous montrera les zones de fréquence cardiaque pour vous indiquer si vous devez ralentir ou intensifier votre rythme.

Athlytic

Athlytic est une autre application de santé et de condition physique. Elle est similaire à Gentler Streak, mais avec une autre approche. Avec Athlytic, vous pouvez également vous entraîner grâce à son application Apple Watch, mais ce qui est vraiment intéressant, ce sont les données qu’elle fournit. Des données qui vous aideront à comprendre votre état physique.

Dans Athlytic, vous verrez cinq principales données : la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque au repos, l’indice respiratoire, l’oxygène dans le sang et la température du poignet. Grâce à elles, elle vous montrera votre récupération avec une note allant de 0 à 100%, ainsi que le niveau d’effort que vous pouvez fournir.

De plus, elle dispose également d’une section sur le stress qui est calculée grâce à la VFC et qui vous montre par des couleurs comment sont vos niveaux tout au long de la journée. Enfin, elle propose une grande variété de complications pour que vous puissiez voir à tout moment, depuis vos cadrans, les données que vous choisissez.

Carrot Weather

Ma favorite de toutes les applications météo ne pouvait pas manquer dans cette compilation des meilleures applications pour l’Apple Watch. Récompensée par Apple comme la meilleure application de l’Apple Watch, elle est totalement personnalisable et dispose d’un design que vous choisissez depuis l’application pour l’iPhone. Un design qui changera complètement lorsque watchOS sera lancé pour s’adapter au nouveau système d’exploitation de l’Apple Watch.

Carrot Weather vous donne la prévision météorologique, mais à sa manière. Avec des anecdotes très amusantes. Mais ce qui rend vraiment spécial cette application sur l’Apple Watch ce sont ses complications. Vous en avez de toutes sortes et pour tous les types de cadrans. De cette façon, vous aurez la météo sur n’importe lequel que vous choisissez.

LookUp

J’utilise également LookUp depuis des années. LookUp est une application pour apprendre l’anglais. Elle vous montre chaque jour un nouveau mot et sa signification. De plus, vous pouvez jouer à un jeu intégré où vous devez deviner si la signification d’un mot est correcte ou non. Et quelle meilleure façon d’apprendre un nouveau mot tous les jours depuis votre poignet.

Now Playing Plus

Now Playing Plus est une application qui résout l’un des problèmes du « Maintenant en lecture » de l’Apple Watch : elle ne dispose que d’une seule complication. Plus précisément, celle que vous pouvez mettre en position horizontale sur les cadrans Modulaires. Now Playing Plus, en revanche, est une application qui vous permet d’avoir le « Maintenant en lecture » de l’Apple Watch sur n’importe quelle complication et de contrôler la musique depuis n’importe quel cadran.

Comme vous pouvez le voir, l’Apple Watch dispose également d’applications intéressantes. Et ces cinq meilleures applications le prouvent. La montre d’Apple n’est pas seulement orientée vers la santé, elle peut également être utilisée pour créer des applications de différents types.

