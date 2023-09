Lenovo Legion 9i : le premier portable avec refroidissement liquide est une bête avec écran MiniLED

Un ordinateur portable puissant pour les nomades exigeants.

Cet ordinateur portable, construit en fibre de carbone, ne lésine sur aucun composant

Lenovo a dévoilé un nouveau monstre parmi les ordinateurs portables, le Lenovo Legion 9i, un ordinateur chargé de composants de haute qualité, un écran MiniLED, une construction en fibre de carbone et un impressionnant refroidissement liquide intégré à l’ordinateur lui-même. Bien sûr, son prix, comme on peut s’y attendre, n’est pas abordable pour toutes les bourses.

Un ordinateur portable ultra puissant

La série 9 de Lenovo s’est toujours caractérisée par la proposition d’un produit haut de gamme de la plus haute qualité sans regarder à la dépense, et ce Lenovo Legion 9i est tout cela et bien plus encore. Vendu en France au prix de 4 659 euros, cet ordinateur est conçu pour offrir une expérience et des performances de premier plan pour tout ce que nous faisons dessus.

Parmi ses caractéristiques, on trouve des détails comme sa coque en fibre de carbone, avec une durabilité, une légèreté et une adaptabilité thermique mentionnée précédemment, un écran MiniLED de 3200×2000 pixels ou encore son éclairage intelligent RVB. Sa batterie a une capacité de 99,99 Wh et bénéficie d’une recharge rapide pour alimenter une carte graphique RTX 4090 ou 4080 (selon le modèle), un processeur Intel Core i9-13980HX de 13e génération, 64 Go ou 32 Go de RAM, une puce d’IA qui optimise les ressources, et un système de refroidissement liquide pour maintenir l’appareil à une température optimale.

Les ordinateurs portables peuvent aussi être de haut vol

Il ne fait aucun doute que de nombreux utilisateurs choisiront de personnaliser leur propre ordinateur de bureau pour obtenir des performances maximales, mais il existe également un type d’utilisateur qui trouve un ordinateur portable beaucoup plus attrayant. Ce Lenovo Legion 9i offre la solution parfaite à ces utilisateurs qui ont besoin d’un ordinateur portable portable avec des spécifications premium dans tous les aspects possibles.

En réalité, l’approche de Lenovo en matière d’appareils portables est particulièrement intéressante. Ces dernières semaines, nous avons également pu voir des fuites concernant le Lenovo Legion Go, la console portable d’architecture PC qui vient concurrencer d’autres systèmes tels que la Steam Deck ou la Asus Rog Ally dans le segment des jeux vidéo portables. Et il est clair que Lenovo souhaite devenir une option prioritaire pour le secteur du gaming.

