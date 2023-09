Cette série dystopique vous donnera des frissons : c’est tout ce dont vous avez besoin pour le week-end et elle est en streaming.

Avec cette série, nous aurons constamment l’impression que rien n’est ce qu’il semble être.

Les meilleures dystopies sont celles qui ne semblent pas l’être

Normalement, lorsque nous parlons de plateformes de streaming, Netflix nous vient à l’esprit, mais en réalité, ces dernières années, il y en a eu une qui a été particulièrement silencieuse et qui a posé les bases de la façon dont les choses doivent être faites. Il s’agit du catalogue d’Apple TV+, qui a sorti de véritables chefs-d’œuvre d’un niveau effrayant. Ainsi, nous vous avons parlé il y a quelques mois de Silo et pourquoi il remporte un tel succès, et maintenant, c’est le tour d’une autre série dystopique de la plateforme qui offre un niveau enviable.

Nous allons vous en parler et vous expliquer pourquoi nous l’avons trouvé si intéressante et pourquoi il vaut la peine de la regarder avant la sortie de la deuxième saison déjà annoncée.

Une série incroyable pour ce week-end

Dans cette série, nous suivons les pas de Mark Scout, une personne qui « volontairement » décide de mettre en œuvre une procédure permettant de séparer les souvenirs de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle. Ainsi, à chaque fois qu’il quitte son travail, il ne se souvient plus du tout de ce qui s’est passé dans sa journée de travail. Cette séparation lui permettra de travailler dans l’une des plus grandes multinationales du monde, mais lui donnera également accès au sombre secret que cache l’usine de travail.

Ainsi, dans un monde où rien n’est ce qu’il semble être, nous nous plongeons dans un avenir proche dystopique qui ne semble pas vraiment l’être. Nous nous immergerons lentement dans son écosystème jusqu’à être horrifiés par les sombres secrets qu’il renferme.

La série s’appelle Severance (Separation) et est disponible en streaming sur Apple TV+. En général, la série mise sur une réelle qualité et bénéficie d’une mise en scène et d’une production très bien réalisées. Il vaut la peine de profiter de cette série ce week-end et en plus, une deuxième saison est probablement prévue.

La prémisse est vraiment intéressante et originale : grâce à une nouvelle technologie, les personnes pourront séparer les souvenirs de leur vie professionnelle et personnelle. Lorsqu’elles quittent leur travail, elles ne se souviennent plus de rien de ce qu’elles ont fait.

Comme on peut s’y attendre, cela crée un environnement extrêmement dangereux où rien n’est ce qu’il semble être et où des conspirations dangereuses se trament à tous les niveaux.

où rien n’est ce qu’il semble être et où des conspirations dangereuses se trament à tous les niveaux. Elle critique clairement le fonctionnement du monde et le système actuel de production.

Les acteurs principaux jouent incroyablement bien leurs rôles, avec un style typique de « bureau ennuyeux » qui réserve un retournement de situation sombre et inconfortable.

En général, on remarque que la mise en scène est très bonne et que les valeurs de production sont élevées, ce qui est caractéristique de toutes les séries d’Apple TV+.

Selon Rotten Tomatoes, la série est l’une des mieux évaluées des dernières années. Elle obtient 97% d’avis positifs de la part des critiques, tandis que le public lui accorde 86% des évaluations. Cela montre un certain décalage entre le public et les critiques, mais cela confirme la grande valeur de la production, car la réception a été globalement très positive.

Si vous voulez passer un moment de tension et ressentir cette sensation que quelque chose vous échappe, vous pouvez regarder Severance (Separation) sur Apple TV+.

Regarder Separation sur Apple TV+

