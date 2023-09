Découverte de mystérieuses sphères dans le fond de la mer : leur origine extraterrestre a bouleversé la science

Ces sphères parfaites ont secoué la communauté scientifique, mais leur découverte est vraiment intéressante.

Les sphères trouvées n’ont rien à voir avec celles du film « Sphere »

Émotion et joie, voilà ce que ressentent les scientifiques qui ont récupéré le premier matériau originaire de l’extérieur de notre système solaire. Cette découverte marquera clairement quelque chose de vraiment surprenant et merveilleux qui restera gravé dans l’histoire de la science pour toujours. Ainsi, cette fois-ci, nous n’avons pas besoin de parcourir des millions de kilomètres comme c’est le cas de l’astéroïde de 10 000 billions de dollars, mais cette nouvelle provient de notre planète, plus précisément des profondeurs sous-marines.

Tout cela grâce à un astéroïde qui s’est écrasé dans l’océan Pacifique il y a près d’une décennie et qui nous a offert 700 sphères métalliques absolument minuscules. Avi Loeb, l’un des astronomes et vulgarisateurs les plus célèbres, a dirigé l’enquête à l’Université de Harvard et est convaincu que les sphères pourraient faire partie d’un vaisseau spatial extraterrestre. Qui sait s’il et les études utilisant l’IA pour rechercher une vie extraterrestre pourront apporter des informations à l’avenir.

Les sphères au fond de la mer

Il est vrai que toute la communauté scientifique ne soutient pas l’astronome de Harvard dans ses spéculations. Beaucoup estiment qu’il s’est trop excité selon ce que rapporte Infobae, mais l’enthousiasme d’Avi Loeb en affirmant qu’elles proviennent d’un vaisseau spatial extraterrestre est contagieux.

Dans un article sur son blog Medium, Avi Loeb a expliqué ce qui suit:

Nous sommes face à une découverte historique, c’est la première fois que les humains mettent la main sur des matériaux provenant d’un gros objet qui est arrivé sur Terre depuis l’extérieur de notre système solaire – Avi Loeb.

Les 700 petites sphères se sont écrasées en 2014 et sont composées d’une alliage qui ne correspond à aucun dans notre système solaire. Elles sont très petites et inconnues pour nous, ce qui laisse penser qu’elles ont une origine extrasolaire. Pour les récupérer des profondeurs du Pacifique, ils ont développé un véhicule avec des aimants pour attirer tous les types de métaux. Ils ont accompagné l’invention de caméras et de lumières pour documenter toute la recherche. Ils ont réussi à récupérer ce nombre de sphères et ont découvert que leur composition était beryllium, lanthane et uranium, baptisée « BeLaU », cet alliage n’avait jamais été vu sur notre planète, du moins pas de manière naturelle. Il n’est pas non plus présent dans les astéroïdes étudiés de notre système solaire.

Les critiques à l’encontre de Loeb n’ont pas tardé, car on considère qu’il va trop vite dans ses approches, ce qui fait que la méthode scientifique est entachée par ses présomptions alors que rien n’a encore pu être démontré. Cependant, Loeb estime que le travail était bien fait, tout comme le responsable du financement de l’expédition, Charles Hoskinson.

En résumé:

Il s’agit d’environ 700 sphères parfaites composées d’un alliage qui n’est naturellement pas présent sur notre planète.

Avi Loeb affirme clairement qu’il s’agit de restes d’un vaisseau spatial extraterrestre .

. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas d’accord avec lui.

En tout cas, les sphères sont arrivées sur la planète Terre en 2014 après l’impact d’un astéroïde dans l’océan Pacifique.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :