Design brutal, sonorité spectaculaire et 43h de batterie : je vous recommande ces écouteurs pour 45 euros

Vous souhaitez obtenir des écouteurs sans fil bon marché avec un excellent son et une très bonne autonomie ? Je vous recommande de jeter un œil aux SoundPEATS Engine 4, un nouveau modèle qui n’a même pas 3 mois d’existence et que vous pouvez obtenir pour environ 45 euros sur Amazon en promotion. Son prix habituel est d’environ 60-65 euros et son prix sur son site officiel est de 59,99 $.

Ils constituent une option économique exceptionnelle pour profiter d’un son de haute définition et d’une grande batterie. Offrez-vous le luxe d’emporter vos écouteurs lors d’un voyage de plusieurs jours sans vous soucier de les recharger. Grâce à leur compatibilité avec les codecs haute définition, vous pourrez profiter de votre abonnement à des services de musique HD tels qu’Amazon Music, Apple Music ou Tidal, entre autres.

Pourquoi choisir les SoundPEATS Engine 4 et pas d’autres

Tout d’abord, avec ce modèle, vous économisez une grosse somme d’argent, car il s’agit d’écouteurs d’une qualité similaire à d’autres modèles de plus de 100 euros, tels que les HUAWEI FreeBuds 5. Ensuite, vous aurez des écouteurs pour longtemps grâce aux mises à jour constantes du micrologiciel et à une grande communauté d’utilisateurs d’écouteurs SoundPEATS. Mais ce n’est pas tout.

Une des fonctionnalités les plus remarquables des SoundPEATS Engine 4 est leur compatibilité avec les codecs LDAC (propriété de Sony), permettant une transmission d’un audio haute résolution jusqu’à 990 Kbps de débit binaire. Ce niveau de détail et de fidélité sonore vous plongera dans chaque note, chaque accord et chaque mot de vos chansons préférées.

L’autonomie de la batterie est impressionnante, avec jusqu’à 43 heures de lecture avec l’étui de charge, tandis que les écouteurs seuls offrent jusqu’à 12,5 heures d’utilisation continue. Cela signifie que vous pouvez profiter de votre musique toute la journée sans vous soucier de les recharger. Que ce soit dans votre routine quotidienne, lors d’un long voyage ou d’une séance d’entraînement intensive, les SoundPEATS Engine 4 sont prêts à vous accompagner.

Les haut-parleurs dynamiques doubles de 6 mm pour les aigus et de 10 mm pour les graves (dans chaque écouteur) sont le cœur de cette expérience auditive exceptionnelle. Avec une réponse de fréquence allant de 20 Hz à 40 000 Hz, ces écouteurs offrent des aigus clairs et des graves profonds qui vous permettent de profiter de chaque détail de votre musique préférée. La qualité et l’équilibre sonore vous plongent dans un monde sonore où chaque note prend vie.

La connexion double améliore la polyvalence des SoundPEATS Engine 4. Vous pouvez vous connecter simultanément à deux appareils, ce qui vous permet de passer facilement des appels téléphoniques à la lecture de musique, offrant un niveau incomparable de flexibilité dans votre quotidien.

Pour les amateurs de jeux et de films, la latence basse de 70 ms est un véritable cadeau. Vivez une expérience de jeu et de cinéma sans les désagréments du décalage, plongez dans l’action avec une précision exceptionnelle.

La commande tactile des écouteurs est intuitive et facile, vous permettant d’ajuster le volume, de changer de chanson et d’exécuter d’autres fonctions facilement, comme répondre à des appels d’un simple toucher. De plus, l’application SoundPEATS vous donne le contrôle total dont vous avez besoin sur vos écouteurs.

