La plus grande communauté d’utilisateurs Android choisit ses 9 applications indispensables.

Les utilisateurs du subreddit axé sur les applications Android ont choisi leurs applications essentielles.

Applications installées sur un smartphone Android

Des dizaines, voire des centaines d’applications différentes passent par nos téléphones mobiles, mais seules quelques-unes finissent par trouver leur place indiscutable. Plus d’une fois, nous avons parlé de nos applications indispensables pour Android, mais cette fois-ci, nous voulions aller plus loin et voir ce que pense la plus grande communauté d’utilisateurs d’Android sur Internet.

Nous parlons, bien sûr, du subreddit /r/androidapps, axé sur la sélection des meilleures applications pour Android et qui compte déjà plus de 300 000 membres. Au cours des derniers mois, ils ont choisi les applications indispensables sur leurs appareils, et aujourd’hui nous voulons passer en revue les plus intéressantes que nous avons trouvées.

Les applications indispensables pour votre Android

Au total, nous avons sélectionné neuf applications différentes. Chacune d’entre elles remplit une fonction différente, mais elles ont toutes quelque chose en commun : elles sont extrêmement utiles.

BuzzKill

Une application géniale créée par le légendaire développeur Sam Ruston, qui permet de contrôler en profondeur les notifications, en choisissant l’heure à laquelle vous souhaitez les recevoir dans un résumé planifié à la manière des dernières versions d’iOS, ou en filtrant celles qui ne vous semblent pas intéressantes.

L’application est entièrement personnalisable, afin que chaque utilisateur puisse gérer les notifications selon ses goûts et ses besoins.

Télécharger sur Google Play | BuzzKill (3,39 euros)

Seal

Nous avons déjà parlé de Seal dans notre sélection des meilleures nouvelles applications que nous avons découvertes l’année dernière. Il s’agit d’un outil utile qui permet de télécharger des vidéos de pratiquement n’importe quel endroit, que ce soit YouTube, X, Reddit ou tout autre portail Internet. Le tout, de manière simple et avec un design soigné basé sur Material You.

Télécharger sur F-Droid | Seal

Obsidian

Obsidian est une application d’écriture et d’organisation de textes, multiplateforme et avec prise en charge de la synchronisation entre différents appareils. C’est une application très intéressante, qui peut essentiellement devenir votre « deuxième cerveau » en vous permettant de créer et d’organiser des textes, à la fois dans le cloud et localement, et avec prise en charge de Markdown.

Un de ses grands avantages est qu’il permet d' »interconnecter » les notes ou les textes stockés via des liens, et de visualiser le contenu en vue graphique pour avoir une vision plus globale.

Et si vous ressentez le besoin d’une option supplémentaire, Obsidian permet d’utiliser plus de 700 plugins différents. Le tout, dans une application simple et facile à utiliser, avec un design convivial et minimaliste.

Télécharger sur Google Play | Obsidian

SyncThing

SyncThing vous offre la possibilité de maintenir vos données synchronisées de manière sécurisée et décentralisée, en ignorant les plateformes de stockage en nuage des principales sociétés privées.

Il s’agit d’un outil open source et gratuit qui garantit l’intégrité des données et confère à l’utilisateur un contrôle total sur celles-ci. Il est disponible sur Android et Linux, mais il existe également des variantes compatibles avec Windows et macOS.

Télécharger sur Google Play | SyncThing

Moon+ Reader Pro

Une autre des applications recommandées par la plus grande communauté d’utilisateurs d’Android est Moon+ Reader Pro, un gestionnaire complet de livres électroniques compatible avec une grande variété de formats tels que EPUB, PDF, DJVU, AZW3, MOBI, FB2, PRC, CHM, CBZ, CBR, UMD, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, MD (Markdown), WEBP, RAR, ZIP ou OPDS.

Télécharger sur Google Play | Moon+ Reader Pro (9,49 euros)

MiXplorer

Le meilleur explorateur de fichiers que vous ne pouvez pas télécharger depuis Google Play. MiXPlorer est un projet open source soutenu par un groupe de développeurs indépendants qui ont décidé de créer l’explorateur de fichiers gratuit le plus complet possible.

Ses créateurs le définissent comme un gestionnaire de fichiers Android rapide, fluide, beau, fiable et complet, avec une interface utilisateur simple et intuitive. Cette application est sans publicité, gratuite et compatible avec n’importe quel appareil Android disposant d’Android 2.0 ou d’une version ultérieure.

Télécharger sur Google Drive | MiXplorer

1DM+

Sous ce nom si particulier se cache l’un des gestionnaires de téléchargement les plus complets qui existent sur Android. Les utilisateurs le recommandent pour sa capacité à gérer les téléchargements de manière simple mais exhaustive, en offrant une grande variété de fonctionnalités comme la possibilité de télécharger des fichiers torrent, la lecture de contenu provenant de sites web compatibles avec le streaming HTTP Live et bien plus encore.

Télécharger sur Google Play | 1DM+ (2,69 euros)

MacroDroid

MacroDroid est un classique parmi les utilisateurs Android les plus avancés. Il s’agit d’une application permettant d’automatiser des tâches qui se distingue par son design simple et intuitif.

Comme d’autres applications du même style, MacroDroid fonctionne à l’aide de « macros ». Il est possible de configurer des déclencheurs et des paramètres spécifiques pour effectuer des actions aussi simples ou avancées que vous le souhaitez.

Google Play | MacroDroid

LocalSend

LocalSend est un outil gratuit qui permet de transférer des fichiers entre différents appareils, indépendamment du système d’exploitation utilisé. Il s’agit d’une application open source et entièrement gratuite, avec des versions pour iOS, Android, macOS, Linux et Windows.

Pour transférer des fichiers à l’aide de LocalSend, il vous suffit de vous assurer qu’ils sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Télécharger sur Google Play | LocalSend

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :