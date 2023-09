Ce Kindle est idéal pour les étudiants : grand écran, 12 semaines de batterie et stylo inclus

C’est le dispositif que je recommande pour le retour à l’école, aussi bien pour la lecture que pour prendre des notes avec son stylo très utile.

Le crayon est un accessoire différenciateur dans l’expérience avec ce lecteur Kindle, il est très utile.

Le moment est venu de se préparer pour le retour à l’école et je veux vous aider à vous équiper avec les meilleurs appareils grâce à une recommandation personnelle. Il s’agit du Kindle Scribe, le Kindle le plus avancé d’Amazon et celui que j’utilise au quotidien. Oui, c’est une liseuse électronique, mais l’inclusion du stylet en réalité un appareil très utile pour étudier le programme, prendre des notes en classe ou faire des schémas.

En somme, ce Kindle Scribe peut devenir votre meilleur ami pour étudier, vous n’avez plus besoin d’acheter de cahiers, ni de stylos ni de vous charger le dos avec le poids des livres, toutes les informations seront dans le Scribe. De plus, il est important de souligner que son prix baisse souvent sur Amazon. Par exemple, le modèle 16 Go avec le stylet de base peut atteindre près de 300 euros sur Amazon à certains moments.

En fonction de l’utilisation que vous allez en faire, vous pourrez choisir d’autres configurations de mémoire (jusqu’à 64 Go) et opter pour le stylet premium, qui comprend une gomme à l’extrémité supérieure. Comme je l’ai mentionné, j’utilise quotidiennement ce Kindle Scribe et je le trouve très complet. Bien sûr, l’achat vaut également la peine si vous aimez la lecture, son grand écran de 10,2 pouces est idéal pour lire.

Kindle Scribe

Pourquoi je vous recommande personnellement le Kindle Scribe

La première raison pour laquelle je vous recommande le Kindle Scribe est son grand écran. En effet, son avant est occupé par un écran de 10,2 pouces avec la technologie Paperwhite, une résolution de 300 pixels par pouce et une lumière intégrée. La qualité et la taille de l’écran vous permettent de l’utiliser pour lire avec clarté et pour écrire avec un grand confort.

De plus, vous pourrez régler à la fois la luminosité et la chaleur de la lumière, vous pourrez donc lire et étudier également dans des pièces faiblement éclairées. Si vous voulez protéger vos yeux, vous pouvez également activer le mode sombre depuis l’onglet des paramètres rapides qui se déploie en haut. Attention, c’est un écran tactile avec une réponse très rapide, que ce soit lorsque nous utilisons le doigt ou que nous écrivons avec le stylet.

Nous revenons sur l’importance du stylet, car c’est vraiment un accessoire clé dans l’expérience avec le Kindle Scribe. Avec lui, nous pouvons écrire, dessiner, prendre des notes en classe et annoter des notes sur les documents avec le plus grand confort, l’expérience ressemble vraiment à celle d’un crayon traditionnel. Vous pouvez choisir entre le stylet de base ou le stylet premium, qui dispose d’un bouton d’accès direct et une gomme.

Un autre point fort de l’appareil est sa autonomie prolongée, il peut durer jusqu’à 12 semaines d’utilisation avec une seule charge. Comme toujours, l’autonomie finale dépend de l’utilisation de chaque personne, mais vous avez plusieurs semaines de durée garantie même en cas d’utilisation intensive. Pour charger la liseuse électronique, vous pouvez utiliser le chargeur de votre téléphone portable, qui complétera la charge en un peu plus de 2 heures.

Kindle Scribe

Le Kindle Scribe peut stocker des centaines de livres et de documents textuels, que vous ajoutiez vous-même ou que vous créiez directement depuis l’onglet Cahiers. De plus, vous avez toujours la possibilité de vous abonner à Kindle Unlimited pour accéder à l’immense bibliothèque en ligne d’Amazon. Sans aucun doute, nous sommes en présence de l’une des meilleures liseuses électroniques sur le marché.

En résumé, le Kindle Scribe me semble un appareil très utile pour lire, travailler et étudier, vous pouvez en tirer le meilleur parti au quotidien. Vous savez déjà qu’il a souvent un prix réduit sur Amazon, tandis qu’il tend à maintenir son prix d’origine chez MediaMarkt.

