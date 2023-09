Ceci est le téléphone Android par excellence: il a une qualité exceptionnelle et jusqu’à 150 euros de réduction.

Écran de qualité, bonnes performances, logiciel Android pur et excellentes caméras sur ce smartphone en vente que nous vous recommandons personnellement.

Nous avons analysé ce mobile Android que nous recommandons et nous le trouvons pratiquement parfait // Image : AndroAall.

Ce ne sont pas les plus populaires sur le marché, mais les mobiles Google Pixel sont le meilleur achat que vous puissiez faire si vous recherchez la meilleure expérience Android avancée . En particulier, le mobile Android par excellence est, à mon avis, le Google Pixel 7 Pro . Il a un design exquis, un écran de qualité, de bonnes performances, d’excellentes caméras et le logiciel Android le plus pur. En bref, il vous offre une expérience proche de la perfection.

En plus d’avoir une qualité exceptionnelle, ce Google Pixel 7 Pro bénéficie également d’une réduction habituelle qui vous permet de l’acheter pour beaucoup moins cher. En réalité, sur Amazon, vous pouvez le trouver régulièrement pour 759 euros, ce qui représente une énorme économie de 150 euros. Moins cher encore sur AliExpress Store, pour environ 730 euros, bien que l’expédition prenne un peu plus de temps qu’avec Amazon Prime.

Avec ce Google Pixel 7 Pro, vous pourrez discuter, jouer, prendre de superbes photos ou consulter vos réseaux sociaux sans aucun problème, il convient à toute tâche. Sa qualité incroyable et, si nous ajoutons les remises qui dépassent les 150 euros, nous sommes confrontés à un excellent achat à tous égards.

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro, le smartphone Android porté à l’excellence

Ce Google Pixel 7 Pro montre sa qualité dès le premier instant, dès la sortie de la boîte dans laquelle il est stocké. Le verre et l’aluminium sont ses matériaux de construction, ce qui lui confère une qualité « premium » lorsque nous le tenons dans nos mains. C’est un terminal élégant, nous ne pouvons pas le nier, avec cette touche originale donnée par la barre arrière où se trouve la caméra. En ce qui concerne la couleur, vous pouvez choisir entre le blanc neige, le noir obsidienne et le vert lichen.

Nous nous concentrons sur son frontal, où nous trouvons un panneau OLED de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD+ (3120 x 1440 pixels), un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 hertz, une luminosité de jusqu’à 1 500 nits et un verre Gorilla Glass Victus. Après l’analyse, nous pouvons vous confirmer qu’il s’agit d’un écran de qualité excellente, les images sont superbes. De plus, un capteur d’empreintes digitales est situé ici et fonctionne de manière optimale.

Le processeur Google Tensor G2 est responsable des bonnes performances du Google Pixel 7 Pro, et il s’en acquitte parfaitement. Avec ce smartphone, vous pouvez exécuter facilement n’importe quelle application, y compris les plus exigeantes comme les jeux et les éditeurs vidéo. Il convient de mentionner qu’il dispose de 12 Go de RAM, de 128 Go de stockage interne et de la connectivité 5G. Il est livré directement avec Android 13 pur en tant que logiciel, avec 3 ans de mises à jour Android devant lui.

Une mention spéciale mérite la section photo, car vous êtes vraiment en présence de l’un des téléphones mobiles avec les meilleures caméras du marché. Avec un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 48 MP et un ultra grand angle de 12 MP, le Pixel 7 Pro prend des photos spectaculaires de jour comme de nuit, ainsi que d’excellentes vidéos. Les selfies sont pris par un appareil photo frontal de 10,8 MP de bonne qualité et situé dans le trou de l’écran.

Google Pixel 7 Pro

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 5 000 mAh peut facilement tenir toute la journée avec de l’énergie restante même après une utilisation intensive. En résumé, il peut dépasser les 5 heures d’écran allumé sans trop de complications. Le terminal prend en charge la charge rapide de 30 W basée sur la norme USB Power Delivery, la charge sans fil et la charge inversée sans fil. Le chargeur n’est pas inclus dans la boîte, vous devrez donc utiliser un chargeur existant ou l’acheter séparément.

En conclusion, ce Google Pixel 7 Pro est le meilleur smartphone haut de gamme que vous pouvez choisir pour son prix d’origine, 899 euros. Si l’on considère que vous pouvez généralement l’acheter pour 759 euros, voire moins, l’achat est encore plus recommandé. N’oubliez pas qu’il est moins cher sur Amazon et sur AliExpress, c’est un choix dont vous ne regretterez pas.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette annonce, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

