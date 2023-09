Les nouveaux Jabra Elite 10 et Elite 8 Active : les écouteurs TWS les plus 'premium' de Jabra sont désormais ultra-résistants.

Jabra renouvelle sa gamme d’écouteurs ‘true wireless’ avec des finitions améliorées et un confort maximal, un son de très haute qualité avec une annulation de bruit sublime et des prix très abordables.

Jabra renouvelle sa gamme ‘true wireless’ avec les nouveaux Elite 10 et Elite 8 Active.

Nous avions déjà travaillé avec certaines unités de Jabra par le passé, et ces EVOLVE 2 85 nous ont montré que la société danoise dispose de l’une des meilleures annulations de bruit de l’industrie et d’un son de très haute qualité, ce qui, combiné à la grande qualité de finition de ses produits et à un design encore plus soigné, fera de ces Jabra Elite 10 et Jabra Elite 8 Active l’une des options true wireless les plus recommandables sur le marché.

Bien sûr, il s’agit de la mise à jour de leurs familles d’écouteurs conçues pour les smartphones et la mobilité, qui cette année proposent également une version spécifiquement pensée pour le confort et la durabilité, qui deviendra non seulement le produit idéal pour les sportifs en raison de son suffixe Active. En réalité, les deux modèles sont dotés de l’ANC (annulation active du bruit), de la connectivité Bluetooth LE et d’une conception ergonomique pour une utilisation intensive.

Nous vous invitons à découvrir les nouveaux écouteurs ‘true wireless’ et haut de gamme de Jabra.

Jabra Elite 10

En combinant toute son expérience pour rechercher la meilleure qualité sonore, le confort maximal et une expérience haut de gamme dans tous les sens, il semble que Jabra ait voulu doter ses nouveaux Elite 10 de toute la dernière technologie pouvant être intégrée dans des écouteurs true wireless.

Ainsi, nous verrons leur fonctionnalité acclamée Jabra Advanced Active Noise Cancellation offrant l’une des meilleures annulations de bruit du marché, s’adaptant automatiquement à l’environnement pour que l’expérience auditive soit immersive et confortable dans toutes les situations.

Et ce n’est pas tout, car en 2023, les ingénieurs de Jabra ont travaillé avec Dolby Atmos pour que leurs Elite 10 disposent d’un son surround et spatial, mais de manière plus naturelle grâce à la technologie Dolby Head Tracking qui cartographie les mouvements de notre tête pour obtenir un son parfait à tout moment et pour tous les types de contenus.

Une technologie avancée et une fonctionnalité d’audio spatial conçue avec Dolby pour l’une des expériences auditives les plus confortables et immersives du marché mobile.

De plus, ils disposent du nouveau design Jabra ComfortFit pour que leur utilisation intensive pendant des heures ne pose pas de problème, avec une ventilation optimisée et une construction semi-ouverte qui réduiront la pression sur les oreilles.

Les Jabra Elite 10 sont dotés de la connectivité Bluetooth multipoint et de la compatibilité avec les assistants intelligents, ainsi que de 6 microphones pour les appels, de haut-parleurs de 10 millimètres et d’une batterie offrant jusqu’à 6 heures d’autonomie, qui s’ajoutent aux 27 heures supplémentaires d’un étui de charge doté d’une fonctionnalité sans fil.

Les nouveaux Jabra Elite 10 sont déjà disponibles en 5 couleurs (chocolat, crème, noir brillant, noir mat et noir/titane) et coûtent 249,99 euros, offrant la possibilité de personnaliser le couvercle de l’étui de chargement avec un message gravé.

Jabra Elite 10, toutes les informations et l’achat

Jabra Elite 8 Active

Quant au modèle Elite 8 Active, son design a été pensé pour la résistance et le confort, s’adressant spécifiquement aux plus actifs d’entre nous, à ceux qui travaillent dans des environnements hostiles, aux aventuriers et aux sportifs, avec une certification MIL-STD-810 qui récompense sa fonctionnalité dans les conditions les plus extrêmes.

Ils conservent la même annulation active du bruit (ANC), utilisant également la nouvelle option Wind Neutralizing HearThrough pour que nous puissions percevoir clairement tous les sons ambiants lorsque nous sommes à l’extérieur et avons besoin d’être attentifs à tous les stimuli.

Ils bénéficient également du son soigné du haut de gamme de Jabra en ajoutant leur licence Dolby, 6 microphones, une connectivité Bluetooth multipoint, compatibilité avec les assistants intelligents et tout ce que nous connaissons et attendons, mais cette fois-ci avec une autonomie plus longue allant jusqu’à 8 heures pour les écouteurs et 32 heures pour l’étui de charge.

De plus, ils ne bougeront pas grâce à leur finition ShakeGrip, même si nous sommes mouillés ou que nous transpirons pendant leur utilisation, et ils peuvent même être immergés dans l’eau jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre sans problème, car les écouteurs sont résistants à l’eau selon la norme IP68 (l’étui est IP54). Jabra a également voulu surpasser le test de corrosion HACT pour certifier leur durabilité dans tous les environnements.

Ils coûtent 199,99 euros et sont vendus en quatre couleurs (noir, caramel, gris et bleu marine), avec la possibilité de personnaliser l’étui et de bénéficier d’une période de retour gratuite allant jusqu’à 100 jours.

Jabra Elite 8 Active, toutes les informations et l’achat

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :