La trottinette électrique la moins chère de Xiaomi bénéficie d’une bonne remise de lancement

Disposant d’un moteur discret pour une conduite optimale en ville et d’un système de freinage double qui augmente sa sécurité.

Ce scooter Xiaomi est conçu pour vous offrir les mêmes sensations que le modèle Pro, mais pour beaucoup moins cher.

Le nouveau scooter Xiaomi, Electric Scooter 4 Go, vient de sortir sur le marché et bénéficie déjà d’un prix de lancement intéressant. Vous pouvez l’obtenir pour 299,99 249,90 euros sur Amazon, bien qu’il ne soit pas encore disponible sur le site officiel. Il s’agit du scooter électrique le moins cher de toute la gamme du fabricant chinois à ce jour, mais ce n’est pas pour autant le moins performant.

Il s’agit d’un véhicule de mobilité urbaine avec un peu moins de puissance et d’autonomie que les autres modèles Xiaomi, mais il intègre toujours des systèmes de sécurité de haut niveau, ainsi qu’un freinage exquis et extrêmement sûr. De plus, sa batterie peut se régénérer automatiquement en utilisant le frein.

Obtenez le nouveau scooter électrique bon marché de Xiaomi

L’Electric Scooter 4 Go de Xiaomi dispose d’un nouveau design qui est non seulement esthétiquement attrayant, mais améliore également la sécurité. Il intègre des phares avant à haute luminosité qui ne produisent pas d’éblouissement, des feux arrière vifs et des réflecteurs autour du scooter, garantissant une conduite sûre, même dans des conditions de faible luminosité ou nocturnes.

Équipé d’un moteur de 250W, ce scooter est capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 20 km/h, ce qui garantit des déplacements rapides et sûrs en ville. De plus, sa capacité à gravir des pentes jusqu’à 10% facilite la mobilité sur différents terrains.

La batterie de 7650 mAh offre une impressionnante autonomie d’environ 18 km avec une seule charge. Cela permet des trajets longs sans avoir constamment à se soucier de la charge de la batterie. Vous pouvez la recharger chaque nuit par mesure de sécurité, cela dépend beaucoup de votre utilisation quotidienne.

La sécurité est primordiale, et l’Electric Scooter 4 Go le comprend. Il est doté d’un frein à tambour à l’arrière et d’un système E-ABS à l’avant, ce qui réduit la distance de freinage et garantit un arrêt sûr en cas d’urgence. Le système de récupération de l’énergie cinétique (KERS) est une fonctionnalité qui récupère l’énergie cinétique du scooter lors du freinage, ce qui augmente l’autonomie d’utilisation et contribue à une plus grande efficacité énergétique.

Les pneus de 8,1 pouces sont résistants et durables, et ne nécessitent pas d’entretien constant. Cela vous permet de profiter de vos déplacements sans vous soucier des crevaisons ou des réparations fréquentes. Ils ne sont pas solides, mais beaucoup d’efforts ont été faits pour améliorer cet aspect de la sécurité face aux nids-de-poule sur la route.

Avec la possibilité de connecter le scooter à votre téléphone via Bluetooth, vous pouvez contrôler la vitesse de conduite et vérifier la puissance restante en temps réel. Cela vous permet de rester informé des données importantes lors de vos trajets.

Si vous recherchiez l’un des meilleurs scooters électriques en économisant beaucoup d’argent, vous devriez considérer cette option comme l’une des plus attrayantes en ce moment. Pour environ 250 euros, vous repartez avec un véhicule sûr, connecté à votre téléphone, plus léger, conforme à la réglementation espagnole et doté d’un système de récupération d’énergie novateur.

