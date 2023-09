Microsoft brevète son produit le plus singulier à ce jour : un sac à dos avec intelligence artificielle

Un sac à dos pour tous les dominer.

Image du brevet déposé par Microsoft

L’intelligence artificielle continue de s’imposer dans tous les aspects de notre vie, ou du moins c’est l’intention de sociétés comme Microsoft. Le géant technologique a breveté un sac à dos singulier qui, alimenté par l’IA, offrira plusieurs services au-delà de ce qu’offre un sac à dos conventionnel. Pour l’instant, il s’agit d’un brevet avec des esquisses, mais Microsoft a une vision claire de la direction à prendre.

Qu’offre un sac à dos avec IA

Ce brevet officiellement enregistré par Microsoft vise à offrir un sac à dos avec une large gamme de services à notre disposition. Entre autres choses, ce sac à dos serait équipé d’une localisation GPS, d’une caméra, d’un microphone, d’un haut-parleur, d’un éclairage LED et d’une intelligence artificielle chargée de surveiller toutes ces fonctions.

Cette avancée en matière de sacs à dos n’a rien à voir avec ce que nous considérions jusqu’à présent comme avant-gardiste pour un sac à dos, comme la possibilité de recharger la batterie de nos appareils. En effet, avec toutes ces fonctionnalités à bord, avec le sac à dos breveté par Microsoft, nous aurions un véritable centre d’opérations partout où nous irions.

L’IA est partout

Franchement, il serait injuste de dire que l’IA, en tant que technologie à la mode en 2023, n’est pas présente dans nos vies depuis des décennies. En effet, nous la trouvons dans de nombreux domaines de notre vie : jeux vidéo, voitures, téléviseurs et de nombreux autres systèmes et appareils. Cependant, ce qui est révolutionnaire, c’est le nombre de choses qu’une IA est capable de faire aujourd’hui, car son traitement est de plus en plus proche de la pensée humaine et dans certaines tâches, elle la dépasse en vitesse.

Une grande partie de cette attente, pour cette même raison, concerne les IA génératives de contenu comme Bing Chat, qui ont montré qu’elles étaient capables de penser, de raisonner et de créer comme un être humain avec des services accessibles à tous. Cependant, cela a également généré de nombreux dilemmes au niveau social, car une évolution aussi rapide met de nombreux secteurs d’activité en dans le but d’élargir leurs marges bénéficiaires au détriment de la qualité.

