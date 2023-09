Ce haut de gamme est passé inaperçu, mais il est brutal avec une réduction de 180 euros.

Peu importe les jeux ou les applications que vous utilisez, avec ce téléphone, vous volerez dans n’importe quelle tâche qui vous viendra à l’esprit.

L’arrière du OnePlus 11.

Vous avez l’opportunité de ramener à la maison un haut de gamme beau, puissant et complet pour moins que ce que vous attendez. Xiaomi n’est pas la seule entreprise capable d’offrir de bonnes caractéristiques et un prix attractif, notre protagoniste d’aujourd’hui a beaucoup à dire. Et attention, c’est un véritable haut de gamme avec lequel vous pourrez tout faire.

Le OnePlus 11 5G est à votre portée avec une réduction de 180 euros sur AliExpress, mais seulement pour une durée limitée. Nous parlons d’un appareil qui est toujours vendu pour 849 euros sur la boutique officielle de la marque chinoise, c’est une belle opportunité. Nous avons affaire à un achat dont vous ne pouvez pas vous tromper, je vous en dis plus sur le smartphone chinois.

OnePlus 11 5G

Tout ce que vous gagnez avec le OnePlus 11

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,7″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 100W

Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC, 5G

Le smartphone de OnePlus arrive avec un beau design aux bords arrondis qui lui va très bien dans votre main. À l’avant, un écran de 6,7 pouces, avec une technologie AMOLED, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Non seulement il déborde de couleurs et de netteté, mais il se déplacera avec une grande fluidité. C’est l’un des meilleurs écrans que nous a offert l’année 2023.

Son cerveau est l’une des créations les plus puissantes de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Peu importe à quel point vous êtes exigeant, nous parlons d’une puce qui fera fonctionner en douceur même les jeux et les applications les plus exigeants. Vous volerez chaque jour et vous n’aurez à vous soucier de rien.

N’oublions pas ses caméras, 3 pour être exact. À l’arrière élégant du terminal chinois, un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif. OnePlus a beaucoup progressé ces dernières années, il capture sans peur.

OnePlus 11 5G

Le OnePlus 11 5G n’a pas reçu toute l’attention qu’il mérite au cours des derniers mois, c’est une véritable bête avec laquelle vous profiterez d’une performance spectaculaire. Il obtient de bonnes notes dans tous les domaines et est capable d’offrir une excellente expérience utilisateur, vous allez vraiment y réfléchir ?

