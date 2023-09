Obscura 4: l’une des meilleures applications de caméra pour iPhone se renouvelle complètement

Obscura 4 intègre de nombreuses nouveautés pour améliorer les photographies et vous offrir un contrôle confortable.

Obscura 4 a une version gratuite et une version payante

Obscura 4 est la nouvelle version d’Obscura, l’une des applications d’appareil photo les mieux notées sur iPhone. Elle propose de nombreuses nouveautés par rapport à la version précédente, telles que des grilles doubles, des mises en surbrillance de la surexposition ou des contrôles beaucoup plus accessibles. Elle dispose d’une version gratuite et d’une version premium. Nous vous montrerons ci-dessous les principaux changements et le prix de la version payante.

Meilleur contrôle et meilleure photographie

Il ne s’agit pas d’une autre application par rapport à Obscura 3 et aux versions précédentes, mais de la même application, mais mise à jour. Elle intègre donc des nouveautés qui faciliteront la photographie pour les utilisateurs d’iPhone. Nous pouvons diviser les changements en deux catégories : les améliorations de confort et les améliorations de la photographie.

Cette version est beaucoup plus confortable grâce aux contrôles d’appareil photo simplifiés, au déplacement du point de focus et du zoom, et aux réglages rapides, entre autres. Elle est maintenant beaucoup plus intuitive, car vous pouvez faire glisser ou agrandir les menus pour les placer où vous le souhaitez. Elle est également beaucoup plus rapide pour passer de l’appareil photo arrière à l’appareil photo frontal. Un autre avantage est de pouvoir faire glisser votre doigt depuis le bouton de la bibliothèque de photos pour naviguer et afficher plus rapidement les photos que vous venez de prendre.

Par ailleurs, vous pouvez maintenant maintenir enfoncé la grille (le cercle au centre du viseur) pour activer des points de focus et d’exposition séparés. De plus, il est possible de mettre en évidence dans le viseur les zones de l’image surexposées ou sous-exposées. Combiné à nos astuces pour prendre de meilleures photos, vous pouvez ainsi capturer des moments magiques.

Vous pouvez télécharger l’application gratuitement et utiliser sa version standard, mais vous pouvez également utiliser sa version payante : Obscura 4 Ultra, qui, évidemment, offre de nombreux avantages par rapport à la version standard. Nous énumérons les fonctionnalités les plus remarquables de chaque version.

Obscura gratuite

Auto Photo

Changer d’albums

Prise de photos en JPEG et HEIC

des images

Grille

Réglage d’exposition

Mise au point manuelle

Photos manuelles

Enregistrer les métadonnées de localisation

Naviguer dans les images de la bibliothèque

Minuterie

Obscura Ultra

Réglage manuel de la balance des blancs

Prise de photos en 48 mégapixels

Prise de photos en RAW et ProRAW

Réglage manuel de l’exposition (ISO et vitesse d’obturation)

Histogramme

Icônes de l’application

Filtres

Magnifier la mise au point

Mode direct

Mode portrait

Mode vidéo

Niveau à bulle

Pic de mise au point

Thèmes

Visualiseur EXIF

Auparavant, ceux qui souhaitaient utiliser Obscura devaient payer avant de la télécharger. Le modèle a changé pour un modèle d’abonnement. Maintenant, l’application est gratuite et propose deux versions, mais il est facultatif de payer pour la nouvelle version. Celle-ci coûte 9,99 dollars par an, mais si vous vous abonnez avant le 11 septembre, cela vous coûtera 7,99 dollars. Ceux qui utilisent Obscura 3 n’auront aucun problème à continuer à l’utiliser.

Téléchargez Obscura 4

