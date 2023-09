EQUALIZER 3: date et sur quelle plateforme de streaming sera diffusé le dernier film de Denzel Washington

Robert McCall revient les armes pour détruire ses ennemis dans cette conclusion de trilogie

The Equalizer est l’une des meilleures sagas d’action des derniers temps

Avec The Equalizer, nous avons une saga à l’ancienne qui rappelle les meilleurs films d’action des années 80. Ainsi, un héros solitaire doit affronter le mal avec son intelligence et ses armes. L’ennemi est toujours plus fort que lui, mais il parvient à s’en sortir. Ainsi, la saga avec Denzel Washington nous apporte sa troisième partie et nous allons vous dire sur quelle plateforme de streaming et quand elle sera diffusée après avoir mérité sa place dans les salles de cinéma.

De quoi parle The Equalizer 3

Antoine Fuqua reprend la caméra pour diriger Denzel Washington qui est devenu un grand héros d’action avec sa dernière et importante saga de films. Ainsi, l’acteur emblématique reprend le rôle de Robert McCall pour essayer de surmonter les traumatismes qu’il a vécus en tant qu’assassin du gouvernement. Cependant, ses traumatismes et son passé le poursuivent et bien qu’il essaie de lutter contre les injustices en soutenant toujours les opprimés, il sera toujours persécuté par le mal. Cette fois-ci, il devra affronter la mafia italienne pour protéger ses nouveaux amis de tout danger qu’elle représente.

Sous cette prémisse, nous constatons que la saga The Equalizer est l’une des plus célèbres du cinéma d’action ces dernières années. Le film de Fuqua, ainsi que John Wick de Chad Stahelsky, ont sauvé un type de cinéma qui semblait au bord de l’extinction dans le passé.

Sur quelle plateforme de streaming sera diffusée The Equalizer 3

The Equalizer est une saga qui peut être entièrement appréciée sur le catalogue d’Amazon Prime Video. Par conséquent, il est naturel que la troisième partie soit également diffusée sur Amazon Prime Video. Cependant, il s’agit d’une spéculation purement spéculative et difficile à discerner car les choses pourraient changer à tout moment. Toutefois, si tout se passe comme précédemment, il est naturel qu’elle arrive sur cette plateforme.

D’autre part, le deuxième opus est également disponible sur Netflix, il pourrait donc en être de même que pour John Wick et être disponible sur plusieurs plateformes simultanément.

Cela étant dit, voyons quelle est la date présumée de sortie de The Equalizer 3

Date de sortie en streaming de The Equalizer 3

Comme on peut s’y attendre, maintenant que le film vient de sortir, il est très difficile de savoir quand il sera diffusé. Il n’y a que des spéculations et des possibilités car cela dépend en grande partie du succès qu’il pourrait avoir en salles de cinéma. En réalité, de nombreux films qui ont échoué au box-office ont accéléré leur sortie en salles, tandis que d’autres films qui ont connu un grand succès ont reporté leur sortie jusqu’à ce qu’ils entrent en chute libre aux guichets. Un bon exemple est ce qui s’est passé avec The Flash dans les dernières nouveautés de HBO Max.

C’est pourquoi il est difficile de savoir quand il sera diffusé, mais tout laisse à penser que ce pourrait être fin de l’année, ou peut-être début de l’année prochaine. Dans tous les cas, lorsque cela arrivera, nous mettrons à jour l’article pour vous tenir informés.

