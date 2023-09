Deux des applications les plus utiles de Windows 11 sont sur le point de s’améliorer

La version Insider de Windows 11 actualiza las aplicaciones Notepad y Recortes con funcionalidades que llevábamos tiempo esperando.

Windows est le système d’exploitation de bureau le plus utilisé au monde avec une part de marché de 93% si l’on regroupe les utilisateurs de Windows 10 et de Windows 11 et il n’est pas habituel que Microsoft lance des mises à jour des applications installées par défaut entre les versions.

Mais il semble que cela change, car nous venons d’apprendre que deux des applications les plus utiles de Windows 11 viennent de recevoir une mise à jour via le programme Windows Insider.

Le Bloc-notes et l’outil Découpage de Windows 11 montent d’un niveau avec cette mise à jour

Récemment, Dave Grochocki, responsable produit chez Microsoft, a publié un article sur le blog du programme Windows Insider dans lequel il annonce que deux des applications les plus emblématiques de Windows telles que le Bloc-notes et l’outil Découpage ont reçu de nouvelles fonctionnalités dans Windows 11.

Depuis que j’utilise Windows sur mes ordinateurs, je me souviens que le Bloc-notes du système d’exploitation de Microsoft affichait un message d’avertissement à chaque fois que vous le fermiez vous demandant si vous vouliez sauvegarder le contenu de la dernière note que vous avez créée, car sinon vous la perdriez. Eh bien, à partir de maintenant, vous n’aurez plus ce problème car l’application Bloc-notes de Windows sauvegardera automatiquement la session dans laquelle vous vous trouvez et vous pourrez reprendre la note que vous étiez en train d’écrire à un autre moment.

De cette façon, lorsque vous ouvrirez le Bloc-notes dans Windows 11, celui-ci « restaurera automatiquement les onglets ouverts précédemment, ainsi que le contenu non enregistré et les modifications apportées à ces onglets ouverts ».

La deuxième application native de Windows qui a été améliorée est l’outil Découpage, car cette application a été mise à jour avec l’intégration d’une nouvelle barre des tâches combinée qui vous permet de passer d’une capture d’écran à une capture vidéo sans avoir à ouvrir l’application. De plus, maintenant, à l’ajout de clavier Win + Shift + S qui sert à ouvrir le menu des captures d’écran, s’ajoute le raccourci Win + Shift + R qui fait de même avec le menu des enregistrements d’écran.

De plus, l’application Découpage de Windows 11 a également été mise à jour en intégrant dans la barre d’outils des enregistrements d’écran un nouveau bouton de configuration audio avec lequel vous pourrez modifier les paramètres d’enregistrement audio par défaut pour les nouveaux enregistrements et, dans le cas où vous avez plusieurs périphériques d’enregistrement, sélectionner le périphérique avec lequel vous souhaitez effectuer l’enregistrement avant de commencer celui-ci.

Ces nouvelles fonctions des applications Bloc-notes et Découpage de Windows sont déjà disponibles pour les utilisateurs des canaux Canary et Dev du programme Windows Insider et il est prévu qu’elles arrivent bientôt dans le reste du monde grâce à une future mise à jour.

