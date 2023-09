Call of Duty utilisera l'IA pour modérer les chats

Intelligence Artificielle comprend l’anglais, mais aussi l’français et 16 autres langues.

Activision est fatiguée de la haine dans ses chats

Call of Duty utilisera ToxMod, un outil d’intelligence artificielle, pour modérer les chats. Il sera capable de détecter le langage offensant et informer les modérateurs afin qu’ils prennent des mesures contre les joueurs qui l’utilisent. La fonction a été intégrée le 30 août en Amérique du Nord, mais elle sera bientôt étendue au reste du monde.

ToxMod fonctionnera en 3 actes et ne pourra pas te sanctionner seule

L’outil fonctionnera en 3 actes. Tout d’abord, il surveillera les chats pour détecter d’éventuels insultes ; ensuite, il analysera les facteurs de celle-ci, tels que son ton et le contexte des dialogues ; enfin, il décidera s’il faut avertir ou non les modérateurs humains, qui auront la capacité d’appliquer des sanctions. Il ne pourra pas sanctionner de lui-même.

ToxMod comprend l’anglais, mais aussi 17 autres langues, dont l’français. De plus, il est capable de faire la distinction entre les catégories, ce qui lui permet de surveiller le comportement de ses joueurs au fil du temps, car il peut vérifier si le langage reste le même ou se radicalise au fil des semaines. Selon chaque scénario, il en informera de différentes manières.

Pour le moment, il a été intégré à deux jeux : « Call of Duty: Modern Warfare II » (la version de 2022) et « Call of Duty: Warzone ». Il est actuellement testé avec les joueurs nord-américains, mais, comme indiqué sur le blog officiel de la franchise, le prochain jeu, « Call of Duty: Modern Warfare III » (la version de 2023), l’incorporera dès sa sortie, même si on ne sait pas encore si la version bêta d’octobre l’intégrera.

Cette IA a été développée par une entreprise appelée Modulate, spécialisée dans la réduction de la toxicité des communautés en ligne, en particulier celles appartenant aux jeux vidéo. La société se concentre sur les insultes racistes, sexistes ou misogynes, très courantes lors des parties de Call of Duty. En raison de son expérience dans ce domaine, Activision a fait appel à elle.

Ce n’est pas la première fois que les jeux multijoueurs utilisent la technologie pour filtrer le langage haineux dans leurs chats. Cependant, c’est une grande avancée, car l’intelligence artificielle comprendra le contexte et le ton de la conversation. Au cours des prochains mois, nous verrons si cela a fonctionné. C’est la dernière avancée de l’IA dans le monde, qui est déjà capable de remporter des courses en ligne ou d’assister à des conférences en ligne, entre autres possibilités. Il semble qu’il n’y ait aucune tâche qui lui résiste.

