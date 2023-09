Les Jabra Elite 7 Pro disposent d’une annulation de bruit et d’une réduction de 70 euros sur leur prix sur Amazon

Le prix de ces Jabra Elite 7 Pro est inférieur à 130 euros grâce à cette réduction d’Amazon

Les offres que nous trouvons habituellement sur Amazon nous présentent toujours de grandes opportunités pour acheter certains produits, que ce soit parce que nous en avons besoin ou simplement parce que nous les aimons et souhaitons les acheter. Dans ce cas, nous devons vous parler d’écouteurs sans fil de la marque Jabra qui ont baissé de prix grâce à une très bonne remise sur Amazon.

Pour être précis, nous vous présentons les Jabra Elite 7 Pro, des écouteurs Bluetooth qui ont généralement un prix recommandé de 199,99 euros, à la fois sur Amazon et sur leur site officiel, mais qui sont maintenant réduits de prix sur les deux plateformes de vente. Cependant, nous vous recommandons de prêter attention à l’offre sur Amazon, car cela fait baisser le prix en dessous du tarif habituel, même plus que dans la promotion du store officiel de ces écouteurs.

En entrant dans les détails, ces écouteurs sans fil bénéficient d’une réduction de 35% sur leur prix de 199,99 euros, ce qui représente une réduction de 70 euros, une somme plutôt intéressante. Par conséquent, les Jabra Elite 7 Pro sont maintenant proposés à 129,99 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous présentons dans cet article. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison rapide et gratuite sans aucun problème.

Les Jabra Elite 7 Pro sont des écouteurs sans fil qui se distinguent notamment par leur qualité sonore et leur annulation active du bruit, sans oublier d’autres caractéristiques telles que leur autonomie. En d’autres termes, nous avons affaire à l’un des meilleurs écouteurs de la marque, et en plus ils ont une taille ultracompacte, ce qui les rend très confortables dans nos oreilles, ainsi que très faciles à transporter avec leur étui.

De plus, comme nous l’avons dit, ces écouteurs Bluetooth offrent une annulation active du bruit ajustable, avec plusieurs niveaux d’immersion que l’on peut gérer via l’application mobile Jabra Sound+. Ils disposent également de HearThrough, une technologie qui nous permet de laisser passer le son extérieur lorsque nous le souhaitons. De plus, les Jabra Elite 7 Pro sont équipés de quatre microphones avec un capteur de voix avancé (VPU) dans chaque écouteur qui, avec la technologie Jabra MultiSensor Voice, sont capables de capturer la voix avec une grande clarté lors d’un appel, par exemple.

En ce qui concerne leur autonomie, on peut dire qu’ils offrent jusqu’à 8 heures de batterie, mais ils peuvent également durer 30 heures avec l’étui, qui peut être rechargé via USB-C. D’autre part, ils disposent des fonctions Alexa Built-in et Google Assistant et sont capables de maintenir la connexion avec deux appareils simultanément et de basculer entre eux grâce à la connectivité multipoint. Après tout cela, n’oubliez pas que les Jabra Elite 7 Pro sont maintenant proposés à 129,99 euros sur Amazon.

