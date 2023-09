Cette batterie se recharge avec des larmes et pourrait être la clé de la fin des téléphones portables

Invention d’une batterie capable de se recharger avec du sérum physiologique et la proposition semble vraiment intéressante.

Cette technologie est vraiment révolutionnaire

La technologie avance toujours à pas de géant. Nous l’avons vu avec l’IA, qui est capable de se déclarer auto-consciente bien que cela soit vraiment discutable. Nous avons également vu de nombreux progrès dans le stockage de la technologie, comme le béton qui stocke l’énergie comme une batterie. De cette façon, il est déjà difficile de s’étonner de quelque chose, mais il semble que la science se surpasse chaque jour pour nous laisser bouche bée.

Cette fois, il s’agit d’une batterie capable de se recharger avec des larmes, prolongeant ainsi la durée de vie des charges avec des solutions de sérum physiologique qui pourraient être clés pour la transition vers d’autres méthodes de communication autres que les téléphones mobiles.

Une batterie de la taille d’une cornée

L’équipe de chercheurs de l’Université Technologique de Nanyang à Singapour (NTU) a créé une batterie aussi fine que la taille d’une cornée humaine qui se recharge en se plongeant dans un liquide salin.

Autrement dit, vous pouvez utiliser du sérum pour la recharger, mais si vous l’avez dans l’œil, vos simples larmes peuvent recharger cette batterie. La batterie est biocompatible et ne contient aucun matériau toxique, ce qui la rend parfaite pour être intégrée à notre propre corps. Grâce aux larmes, nous pouvons prolonger la durée de vie de notre batterie d’une heure pour chaque 12 heures d’utilisation. Cependant, elle peut également être chargée avec une alimentation externe comme une batterie normale.

L’équipe a testé l’invention sur un œil humain simulé et les résultats ont été très bons. La batterie a une épaisseur de 0,5 mm, ce qui la rend parfaitement adaptable à l’œil humain. Selon Novaceno, les créateurs de cette technologie la définissent comme suit :

Notre batterie basée sur les larmes élimine les problèmes potentiels de ces méthodes et libère de l’espace pour continuer à innover dans le développement de lentilles intelligentes.

Cette technologie aurait une durée de vie de 200 cycles de batterie dans un premier temps. Cela signifie qu’à l’avenir, elle pourrait être plus durable. Pour le moment, le principal problème serait cela car les batteries au lithium-ion ont une durabilité plus longue. Le problème de ces autres batteries conventionnelles est que leur processus de fabrication est polluant et qu’elles sont également dangereuses pour la santé.

De cette manière, l’approche de cette technologie est claire. Ils cherchent à approfondir les dispositifs oculaires intelligents à l’avenir. À de nombreuses reprises, on a voulu que ce type de dispositifs prenne la place des téléphones mobiles et tout indique que nous verrons bientôt cela commencer à fonctionner. Ce sera quelque chose de très similaire aux lunettes intelligentes de Google, mais à une taille beaucoup plus réduite et futuriste.

Pour le moment, le plan est de breveter cette technologie qui a été testée avec succès et de continuer à enquêter dans ce domaine qui peut être vraiment intéressant. Qui sait si dans une décennie, nous ne lirons pas directement ce type de nouvelles à partir d’un appareil inséré dans nos yeux sous forme de lentilles de contact ou de lunettes très légères.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :