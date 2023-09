300 euros de chute : l’ordinateur portable le plus recommandé pour le télétravail et les étudiants s’écrase

Je l’ai toujours recommandé et je continuerai à le faire, avec une puissance brutale et une batterie ‘interminable’, c’est ma recommandation.

Il a tout pour être le meilleur et le plus équilibré pour toutes les tâches que vous lui demandez.

Le dernier MacBook Pro avec la puce M2 d’Apple vient d’atteindre son prix le plus bas sur Amazon. Aujourd’hui, vous pouvez l’avoir pour seulement 1618 1297 euros sur Amazon, l’une des meilleures offres parmi tous les stores. Ce même modèle, avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire, est vendu 1500 euros chez Ebay et 1618 euros sur le site web d’Apple.

Avec ce matériel, vous avez tout ce dont vous avez besoin, que vous recherchiez un ordinateur portable pour le télétravail ou un ordinateur portable pour vous accompagner en classe, aux tutorats et aux réunions avec vos camarades de classe pour travailler en groupe. Parmi les ordinateurs portables, c’est celui que je recommande le plus en raison de son excellent rapport qualité-prix.

Obtenez l’un des meilleurs ordinateurs portables pour le télétravail et les études avec 300 euros de réduction

Une des premières choses qui attire l’attention sur cet ordinateur portable est son écran. Malgré sa taille de 13,3 pouces, la qualité de l’écran est incroyable. Il dispose d’un écran IPS avec la technologie Retina display, une luminosité de 500 nits, un ajustement automatique de la luminosité et une résolution extrêmement élevée (2560 x 1600 pixels), vous ne verrez pas un seul pixel.

L’autre aspect qui vous séduira est sa batterie. Grâce à l’énorme efficacité énergétique de la puce M2, nous pourrons avoir jusqu’à 18-20 heures d’autonomie avec une utilisation normale de la navigation, de l’édition de texte et d’images et de la lecture de vidéos. Il se charge via l’un des 2 ports USB-C intégrés au châssis. Nous avons également un port Jack pour les écouteurs.

C’est un ordinateur très haut de gamme, construit en aluminium et extrêmement résistant au fil du temps. J’ai chez moi le MacBook Pro avec la puce M1 depuis 3 ans et il est comme neuf. Je vous recommande d’acheter un boîtier externe rigide pour le protéger et prolonger sa beauté extérieure pendant de nombreuses années supplémentaires.

La puce M2 associée au processeur graphique à 8 cœurs permettra une édition vidéo fluide, en particulier avec des logiciels Apple tels que Final Cut Pro. Vous pourrez éditer des vidéos en 4K sans problème, jusqu’à 1,4 fois plus de performances que avec la puce M1 de 2020. De plus, son efficacité thermique est incroyable, car il ne chauffe presque pas. Le MacBook Pro dispose d’un ventilateur qui dissipe la chaleur résiduelle qui pourrait être générée.

Avec ce SSD de type M.2 de 256 Go, vous aurez plus qu’assez pour les tâches bureautiques, l’édition d’images, les présentations, la navigation et la lecture de vidéos. Ses 8 Go de RAM, bien qu’ils semblent peu par rapport aux modèles Windows de base de 16 Go, sont suffisants pour une multitâche très fluide. Il est mis à jour vers la dernière version de macOS Ventura 13.5.1 récemment publiée.

➡️ Voir l’offre MacBook Pro M2 (8/256 Go)

Enfin, le clavier rétroéclairé est merveilleux, avec une frappe très douce et efficace, similaire aux meilleurs claviers à membrane du marché. La Touch Bar est très utile dans certaines tâches, malgré ses nombreux détracteurs. Sa webcam 720p et les haut-parleurs offrent un son fantastique, ce qui ajoute ce petit plus qu’Apple nous offre toujours sur tous ses appareils dans le domaine multimédia.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :