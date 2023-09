La nouvelle fonction MIUI dont les téléphones Xiaomi et Redmi vont bénéficier

Nous sommes en pleine période de sortie d’Android 14, et cela se remarque car Xiaomi présente de nouvelles fonctionnalités pour son MIUI, travaille sur le MIUI 15 et élargit les modèles de téléphones qui peuvent tester la version bêta d’Android 14 et du MIUI 15. Et aujourd’hui, juste à temps pour clôturer la semaine, une nouvelle fonctionnalité est ajoutée.

Xiaomi a récemment ajouté une fonctionnalité bienvenue pour faciliter et rendre plus pratique la capture d’écran sur ses appareils. Nous allons vous parler du cadre de capture d’écran.

Cadre de capture d’écran

Zhang Yu, directeur du marketing des appareils Xiaomi et Redmi, a présenté la fonctionnalité Cadre de capture d’écran qui offre MIUI, et qui vous permet d’ajouter automatiquement le cadre de votre téléphone d’un simple toucher après avoir effectué une capture d’écran. Ainsi, lorsque vous partagez cette capture d’écran, ce n’est pas seulement l’écran du téléphone qui apparaît, mais aussi le cadre physique du terminal, quel que soit le modèle que vous avez et sur lequel vous avez effectué la capture, par exemple celui du Xiaomi 13 Ultra ou du Redmi Note 12.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de rajouter facilement le cadre de l’appareil via l’éditeur de galerie MIUI, sans avoir à le rechercher manuellement ou à télécharger des applications supplémentaires après avoir effectué une capture d’écran. Zhang Yu a mentionné qu’ils n’ont pas envisagé d’ajouter la fonction d’inclure automatiquement des bordures blanches lorsque le cadre de la capture d’écran est appliqué, en réponse aux utilisateurs qui ont posé la question.

Pour tous de manière égale

Si cela vous dit quelque chose d’ajouter des cadres, c’est parce que cette fonctionnalité était déjà disponible sur certains appareils Xiaomi et Redmi. Xiaomi l’a développée pour l’inclure dans presque tous les appareils Xiaomi et Redmi des trois dernières années.

Nous n’avons pas encore la liste complète, mais si votre smartphone a cet âge ou est plus récent, vous finirez probablement par la recevoir.

Source | Xiaomiui

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :