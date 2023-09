Le prix des Apple Pencil chute en flèche grâce à cette offre d’Amazon

Si vous avez un iPad, c’est le meilleur achat que vous puissiez faire.

Amazon fait chuter les prix des Apple Pencil de première et deuxième génération

À la recherche d’un Apple Pencil de première ou deuxième génération ? Vous êtes chanceux. Amazon a fait une grande offre et propose les deux Apple Pencil d’Apple à un prix réduit. Pour la première génération, il est à seulement 89 euros et pour la deuxième génération, il est à seulement 106 euros. Des réductions de 30 et 43 euros respectivement.

Ces importantes réductions sont d’autant plus remarquables si l’on considère qu’Apple vend l’Apple Pencil de première génération pour 119 euros dans l’Apple Store et la deuxième génération pour 149 euros. Comme vous pouvez le voir, ce sont deux grandes réductions qui vous permettront d’obtenir l’un ou l’autre des Apple Pencil à un prix beaucoup plus bas.

Pourquoi vaut-il la peine d’acheter un Apple Pencil

L’Apple Pencil est le meilleur accessoire que vous pouvez acheter si vous avez un iPad. Avec le stylet d’Apple, vous pourrez libérer votre créativité sur l’écran de la tablette Apple, ainsi que prenant des notes, écrivant des mémos, peignant, dessinant, etc. Et bien qu’il y ait des différences entre les deux modèles, tous les deux sont très compétents et vous offriront une excellente expérience.

Les différences entre l’Apple Pencil de première et deuxième génération résident dans leur méthode de chargement, où le premier se fait via Lightning et le second par charge magnétique, et que, dans le cas de l’Apple Pencil de deuxième génération, il dispose de commandes gestuelles.

Compatibilité de l’Apple Pencil de première génération et de deuxième génération

Après avoir examiné les raisons d’achat et les différences entre les Apple Pencil, passons en revue les modèles d’iPad compatibles avec les deux générations du stylet d’Apple.

Modèles d’iPad compatibles avec l’Apple Pencil de première génération:

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad Air (3e génération)

iPad (10e génération)

iPad (9e génération)

iPad (8e génération)

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad mini (5e génération)

Modèles d’iPad compatibles avec l’Apple Pencil de deuxième génération:

iPad Pro 12,9 pouces (6e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (5e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération)

iPad Air (5e génération)

iPad Air (4e génération)

iPad mini (6e génération)

En conclusion, si vous voulez tirer le meilleur parti de votre iPad, c’est une occasion en or pour obtenir l’un des deux Apple Pencil. Les deux sont fortement réduits, ce qui fait qu’ils sont respectivement à 89 et 106 euros.

