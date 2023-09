Xiaomi MIX Fold 3, premières impressions : nous testons le meilleur téléphone pliable que vous ne pourrez pas acheter.

Probablement le meilleur téléphone pliable du marché, mais il n’arrivera pas sur notre continent.

Xiaomi mise sur une technologie pliable de premier plan

Nous avons eu l’opportunité fantastique de tester les nouveaux Xiaomi MIX Fold 3, des téléphones pliables avec lesquels Xiaomi mise sur le format de manière rigoureuse, professionnelle et avec presque toutes les leçons apprises des téléphones précédents de la gamme. Malheureusement, c’est un téléphone que vous ne pourrez pas acheter mais qui mise gros et semble pouvoir remporter la mise.

Après l’avoir eu entre nos mains pendant un bon moment, nous allons vous faire part de nos impressions et de ce qui nous a le plus surpris.

Xiaomi MIX Fold 3, premières impressions

Le téléphone est vraiment confortable en main. Ce sont finis les téléphones pliables très gros et lourds. Ce téléphone n’est pas plus grand que d’autres téléphones phares classiques. À cet égard, Xiaomi a voulu insister sur le fait qu’ils dépassent tous les handicaps des téléphones pliables. Nous sommes maintenant en présence de téléphones entièrement fonctionnels qui ont surmonté toutes les barrières qui faisaient autrefois de ces téléphones une petite curiosité de l’innovation. Par conséquent, il ne devrait pas être surprenant de les voir devenir plus courants dans la rue.

Lorsque nous l’avons eu en main, nous avons remarqué que l’un des facteurs de différenciation absolue de ce téléphone par rapport aux versions précédentes et autres téléphones pliables réside dans la puissance de sa charnière. À l’époque, il n’avait que deux positions, ouvert ou fermé. Maintenant, il peut se plier progressivement, ce qui nous offre différentes options telles que l’utiliser comme clavier ou prendre des photos en s’appuyant sur un support. Il semble que le système d’exploitation soit également à la hauteur, car il dispose d’ un multitâche très bien implémenté et d’effets lors du pliage du téléphone qui sont excellents et nous donnent l’impression d’avoir quelque chose de vraiment grand entre les mains.

Ses caractéristiques matérielles sont haut de gamme, avec un Snapdragon 8 Gen 2, un espace de stockage à partir de 256 Go et une mémoire RAM de 12 Go. Ainsi, nous avons affaire à des téléphones qui peuvent relever les défis les plus exigeants que nous pouvons demander dans la paume de notre main.

Nous avons eu l’occasion de discuter avec Fabio Arena, directeur du marketing produit de Xiaomi, et il nous a très clairement indiqué pour quel type d’utilisateur ce téléphone avant-gardiste était destiné :

Ceux qui aiment l’innovation, la technologie, l’exploration et qui ont vraiment besoin de quelque chose de différent.

En ce qui concerne les caméras, nous avons affaire à un téléphone de la plus haute gamme possible. Xiaomi veut frapper fort et montrer que les téléphones pliables peuvent avoir les mêmes caractéristiques que les hauts de gamme. C’est pourquoi il a opté pour un appareil Leica qui se démarque à tous égards et qui présente certains points très intéressants qui feront que de nombreuses personnes à la recherche d’un téléphone exclusif pourront envisager d’acheter un téléphone pliable plutôt qu’un téléphone mobile conventionnel.

Parce que, soyons honnêtes, l’un des points sur lesquels nous nous concentrons tous lors du choix d’un mobile est l’appareil photo. Depuis que les premières lentilles ont été intégrées aux téléphones, leur fonction a été révolutionnaire, tout comme leur évolution. Nous aimons tous avoir un appareil photo entre nos mains, mais nous ne nous contentons plus de cela. Nous voulons l’excellence, nous voulons avoir un téléphone avec une mise au point rapide, des zooms de plus en plus grands et optiques, une stabilisation optique, des effets bokeh réalistes. Et ainsi de suite avec une multitude d’autres fonctionnalités.

À cet égard, le téléphone est équipé d’un capteur Leica de 50 MP, accompagné d’un objectif grand-angle ultra-large de 13 MP (x,06) et de deux objectifs qui ne sont généralement pas vus ensemble dans les téléphones aujourd’hui : un de 10 MP x3.2 et un autre de 10 MP x5. Cette combinaison est gagnante, notamment en intégrant des technologies similaires à celles du modèle Ultra de Xiaomi, car elles comprennent une stabilisation optique de l’image.

Ainsi, nous voyons que la marque recherche l’excellence et des produits d’une valeur inégalée, tout en cherchant toujours un prix relativement abordable pour la gamme dans laquelle nous nous trouvons.

Disponibilité du Xiaomi MIX Fold 3 : arrivera-t-il en France ?

Malheureusement, la pire nouvelle concernant le Xiaomi MIX Fold 3 s’est réalisée : il n’arrivera pas en France. Il ne sera même pas disponible dans un pays de notre continent. Le téléphone a rencontré un succès écrasant, associé aux technologies révolutionnaires qu’il intègre, ce qui fait qu’il est totalement épuisé en Chine et qu’il est également introuvable là-bas. C’est pourquoi, comme l’ont souligné les responsables de la marque, c’est une mauvaise nouvelle qu’il n’arrive pas en France, mais d’un autre côté, cela annonce un brillant avenir pour les prochaines éditions du téléphone.

Le succès du Xiaomi MIX Fold 3 dans son pays d’origine montre le niveau de vitalité des téléphones pliables et il est donc possible qu’une fois ces problèmes résolus, nous puissions profiter de ces superbes téléphones dans notre pays. Pour l’instant, il faudra attendre.

Conclusion

La seule vraie mauvaise nouvelle que nous pouvons retenir de tout cela, c’est que nous ne pouvons pas nous procurer ce téléphone. Son indisponibilité est la seule chose que l’on peut reprocher à un téléphone qui nous a laissé des sensations incroyables. Dans une analyse avec un peu plus de temps d’utilisation, on pourrait peut-être lui reprocher quelque chose, mais pour l’instant, il n’y a aucun handicap majeur sur un téléphone qui semble fonctionner de manière si organique qu’il est indéniablement en compétition avec n’importe quelle autre marque.

Il faudra simplement espérer que ces appareils arriveront largement et massivement dans notre pays à l’avenir, car ils trouveront certainement un marché réceptif et enthousiaste pour ce qui est peut-être le meilleur téléphone pliable que nous puissions avoir entre nos mains.

