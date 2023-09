Ce OnePlus 10T vient de baisser à 369 euros : Android 14, charge à 150W et Snapdragon 8+ Gen 1

C’est l’un des smartphones les plus spectaculaires des dernières années et il a un prix de milieu de gamme.

Le OnePlus 10T améliore tout ce que proposait le modèle Pro, mais pour beaucoup moins cher.

Si vous voulez l’un des meilleurs smartphones haut de gamme actuels, ce OnePlus 10T a un peu plus d’un an de vie, améliore ce que nous avons vu dans le modèle précédent et peut être à vous pour seulement 369 euros sur AliExpress. Rappelons que son prix officiel en ce moment est de 569 euros et qu’il avait un prix de départ de 719 euros.

Nous n’aurons besoin d’aucun code ou coupon pour obtenir ce prix de milieu de gamme Android pour ce haut de gamme avec tous les honneurs. Nous parlons d’un terminal très bien construit, avec un excellent appareil photo, une très bonne autonomie et une puissance démesurée. Et si nous ajoutons à cela qu’il monte un écran merveilleux plein de couleur et de luminosité, que demander de plus ?

Qu’est-ce que le OnePlus 10T m’offre pour l’acheter à ce prix?

Tout d’abord, à ce prix, il y a une grande quantité de smartphones dans la gamme moyenne, des realme 11 Pro aux Redmi Note 12 Pro+ 5G de Xiaomi, en passant par certains Galaxy A et M. Ce OnePlus 10T ne rivalise pas avec eux au niveau matériel car il est à un autre niveau au-dessus. De plus, ce OnePlus sera l’un des premiers à recevoir Android 14 très prochainement.

Le OnePlus 10T arrive avec le puissant Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, un CPU 4 nm qui fonctionne à 3,2 GHz. Il est accompagné de la puce graphique Adreno 730, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.1. Il y a une autre version avec 16 Go de RAM et le double de mémoire interne, mais elle n’est pas en promotion. Ce matériel permet une fluidité exceptionnelle avec plus d’un million de points dans le test d’Antutu.

Son design est fait pour séduire. Avec un corps en polycarbonate et verre de 8,8 mm d’épaisseur et un poids de 203 grammes, vous aurez un terminal robuste entre vos mains. Son avant est occupé à 88% par un écran Amoled de 6,7 pouces Full HD+. Son écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité qui approche les 1000 nits et est protégé par Gorilla Glass 5.

Un autre point fort est son appareil photo. À l’arrière, il dispose d’un triple appareil photo avec stabilisateur d’image optique, un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, un grand angle Omnivision de 8 MP et une lentille macro. Ils permettent tous d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 fps et réalisent un traitement d’image brutal grâce au nouveau processeur V1+.

La batterie de ce OnePlus 10T atteint les 4800 mAh et son autonomie se situe entre un jour et demi et deux jours. Mais ce qui impressionne vraiment, c’est sa puissance de charge allant jusqu’à 150W, en seulement 15 minutes vous aurez une batterie à 100%.

➡️ Voir l’offre OnePlus 10T (8/128 Go)

Enfin, en ce qui concerne sa connectivité, il dispose de la compatibilité avec les réseaux 5G, NFC pour les paiements sans contact avec le téléphone portable, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS de haute précision avec Beidou, Galileo, GLONASS et Double SIM (Nano SIM x2).

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal « chollos » de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :