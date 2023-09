Nouveau Sony Xperia 5 V: la marque japonaise renouvelle sa gamme haut de gamme plus compacte avec plus de puissance et de nouvelles caméras

Sony veut s’attaquer aux hauts de gamme compacts.

Le Sony Xperia 5 V aura de larges cadres sur les bords supérieur et inférieur

Comme prévu pour ce 1er septembre, Sony a officiellement annoncé son Sony Xperia 5 V, le nouveau smartphone haut de gamme de la société japonaise. Ce nouveau téléphone offre une expérience photographique de haut niveau spécialement conçue pour les utilisateurs à la recherche de la meilleure expérience photographique. En réalité, une grande partie de la vidéo de présentation nous a montré que la priorité de leur marque est de mettre en valeur les qualités de leur appareil photo, bien qu’il offre bien plus que ça.

Un appareil photo de haut niveau

Comme nous l’avons mentionné, ce Sony Xperia 5 V, qui s’inscrit dans la catégorie des smartphones compacts haut de gamme, se distingue par son puissant système de photographie. Sony n’a jamais caché son intérêt pour la photographie ces dernières années, c’est pourquoi ce smartphone est équipé de deux objectifs de caméra arrière de 52 mégapixels avec une ouverture de 1/1,35 pouce, et de 12 mégapixels avec une ouverture de 1/2,5 pouce, ainsi que d’un appareil photo frontal de 12 mégapixels avec une ouverture focale de 1/2,9 pouce.

Il est également doté d’une batterie de 5 000 mAh et d’un écran de 6,1 pouces avec une résolution FHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le tout monté sur un écran OLED. En ce qui concerne sa puce, le Sony Xperia 5 V est équipé d’un Snapdragon 8 de deuxième génération, un processeur haut de gamme, de 8 Go de RAM, d’une mémoire interne extensible de 128 Go et, pour les amateurs d’écouteurs filaires, d’une prise jack de 3,5 mm.

Il n’est pas surprenant que Sony ait fait cette annonce, car au cours des dernières semaines, une fuite nous avait déjà montré le Xperia 5 V que la société japonaise préparait pour son lancement. Ce que nous connaissons maintenant avec plus de détails, ce sont ses principales spécifications, qui montrent clairement qu’il vise le haut de gamme du marché.

Les Sony Xperia aujourd’hui

Les dernières années n’ont pas été les plus faciles pour Sony Xperia. Beaucoup se souviennent que dans la décennie précédente, Sony s’était imposé comme l’une des marques les plus premium du marché, avec son emblématique série Xperia Z parmi les téléphones les plus convoités. Cependant, au fil des ans, sa marque a perdu de son éclat et occupe actuellement une position beaucoup plus secondaire, après l’essor des téléphones chinois qui ont « envahi » tous les segments.

Cependant, Sony ne baisse pas les bras, comme le montrent certains de ses projets tels que le Xperia Pro-II prévu pour cette année même, ou le téléphone pliable de type « clapet » qu’ils préparent, le Sony Xperia Fold. Oui, ils veulent appeler Fold leur « Flip », mais l’important dans tout cela, c’est que Sony est confiant dans sa capacité à redevenir l’une des marques de téléphones premium les plus populaires du marché.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :