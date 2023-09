La smartwatch qui ne semble pas être une montre intelligente avec une batterie de 30 jours et capable de mesurer votre température

Une nouvelle génération qui bénéficie de plusieurs améliorations intéressantes.

Voici la nouvelle ScanWatch 2

Le monde des montres intelligentes est plus en vogue que jamais avec des propositions vraiment intéressantes. Récemment, l’entreprise Withings a annoncé la deuxième version de sa montre connectée, la ScanWatch 2, qui hérite de certaines des fonctionnalités de la génération précédente telles que ses 30 jours d’autonomie, l’ECG, la mesure de la saturation en oxygène dans le sang et la compatibilité avec Apple Health.

En plus d’hériter de ces fonctionnalités, la nouvelle ScanWatch 2 ajoute d’autres nouveautés telles que la mesure continue de la température de l’utilisateur, la mesure du cycle menstruel, des améliorations dans la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque ou encore la détection automatique de l’activité, entre autres caractéristiques.

Caractéristiques de la nouvelle ScanWatch 2

Les caractéristiques mentionnées précédemment ne sont que quelques-unes des spécifications de la nouvelle montre connectée de la société. Voici la liste complète de tout ce que propose cette nouvelle smartwatch:

Cadrans analogiques et digitaux hybrides axés sur la santé.

Compatibilité avec le système Apple Health.

Écran OLED en niveaux de gris.

Autonomie de 30 jours.

Mesure de la fréquence cardiaque et des électrocardiogrammes.

Notifications des irrégularités du rythme cardiaque.

Mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC).

Mesure du VO2 Max.

Capacité de mesurer la saturation en oxygène dans le sang.

Détection des anomalies du sommeil.

Données sur les calories actives et totales.

Mesure continue de la température.

Mesure du cycle menstruel.

Détection automatique de plus de 40 entraînements différents.

Indice respiratoire (fin 2023).

349,95$.

Finitions Silver Black, Silver White et Rose Gold.

Tailles de 38 et 42 mm.

Disponibilité générale en octobre.

Pour ceux qui n’ont pas besoin de toutes les fonctionnalités de la ScanWatch 2 (suivi de la température, ECG, notifications de la fréquence cardiaque, etc.), Withings a également lancé la ScanWatch Light au prix de 249,95$.

Il ne fait aucun doute que c’est une montre intelligente très intéressante qui peut rivaliser avec l’Apple Watch d’Apple grâce à son intégration avec l’application Santé et Apple Health, qui permettra de visualiser facilement toutes les données depuis n’importe quel iPhone.

