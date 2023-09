Les prochains smartphones de milieu de gamme de Samsung seront équipés de GPU AMD

AMD alimentera les processeurs de milieu de gamme de Samsung.

La photographie a toujours été l’une des priorités des appareils Samsung

Samsung Exynos, la famille de processeurs fabriqués par la société coréenne pour ses smartphones, aura des GPUs AMD dans sa prochaine génération de milieu de gamme. C’est une décision qui ne convaincra pas tout le monde, car cela signifiera qu’ils ne se démarqueront pas en termes de performances de jeu, mais ils compenseront avec un traitement photographique de haute qualité.

Exynos renforcé par AMD pour le milieu de gamme

Comme le détaille le insider Revegnus sur X, le plan selon lequel AMD fabriquera le GPU est prévu pour les processeurs Samsung Exynos 1480 et 1430 de milieu de gamme, qui seront davantage axés sur le traitement photographique de qualité que sur le jeu en lui-même, bien qu’ils offriront également des performances compétentes dans ce domaine, conformément aux gammes de milieu de gamme actuelles, qui peuvent exécuter des jeux sans problème mais sans grandes prouesses.

Cela signifie que les prochains smartphones Samsung de milieu de gamme auront pour objectif principal de séduire les utilisateurs à la recherche d’une expérience photographique de haute qualité. Il est déjà connu que chaque fabricant, dans les gammes bon marché et moyennes, effectue des coupes où il le juge nécessaire pour proposer des téléphones attrayants pour un certain type de public, donc si vous recherchez à l’avenir un téléphone à prix abordable mais avec un bon appareil photo, le prochain milieu de gamme de Samsung vous intéressera.

Exynos 2400, le processeur pour le haut de gamme

Il est déjà connu que Samsung prévoit de mettre en œuvre le processeur Samsung Exynos 2400 dans ses smartphones haut de gamme, y compris certains appareils de la gamme Galaxy S24 dans certains marchés. Rien n’est encore confirmé à ce sujet, mais il est également prévu que les appareils Ultra conservent Qualcomm dans tous les marchés pour intégrer un hypothétique Snapdragon 8 de troisième génération.

La technologie des téléphones mobiles ne cesse de progresser. En effet, même les processeurs moins appréciés du public comme les Exynos ont montré par le passé des performances remarquables et très proches des Snapdragon les plus puissants. Il faudra voir quels sont les plans de Samsung l’année prochaine pour les Galaxy S24, mais une chose est claire, sauf surprise, ils lanceront une fois de plus des téléphones aux qualités exceptionnelles.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :