C’est ma nouvelle montre intelligente pas chère préférée, signée Xiaomi : appels Bluetooth et autonomie de 12 jours

Impossible de trouver une montre intelligente qui vous offre une meilleure expérience pour 40 euros que celle que je recommande.

La montre intelligente Xiaomi que je recommande a un design très joli, en plus d’être confortable // Image : Urban Tecno.

Xiaomi a explosé le marché des montres intelligentes bon marché avec l’une de ses dernières sorties. Je parle de la Redmi Watch 3 Active, une montre intelligente économique qui surprend par ses nombreuses fonctions avancées. Il est impossible de trouver une montre intelligente qui offre plus pour 40 euros, car elle dispose même d’appels Bluetooth. Ajoutez à cela son design joli et confortable, son grand écran et une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 12 jours.

Cette Redmi Watch 3 Active est vendue au prix recommandé de 49,99 euros, mais elle n’a pas tardé à être en promotion. Le meilleur prix se trouve généralement dans la boutique officielle de Xiaomi, où il est possible de l’acheter pour seulement 39,99 euros. Nous vous recommandons également de vérifier son prix chez MediaMarkt, où il est même descendu en dessous de 40 euros à certaines occasions. Si vous regardez sur Amazon ou sur PcComponentes, il est habituel que la Redmi Watch 3 Active dépasse cette barrière des 40 euros.

Si vous voulez dépenser moins de 50 euros pour votre nouvelle montre intelligente, je vous recommande personnellement cette Redmi Watch 3 Active. Vous pourrez la porter toute la journée pour surveiller votre activité physique, passer des appels téléphoniques, consulter les notifications de votre téléphone ou contrôler des aspects de votre santé tels que la fréquence cardiaque.

Redmi Watch 3 Active

Redmi Watch 3 Active, ma nouvelle montre intelligente bon marché préférée

Nos collègues d’Urban Tecno ont pu passer quelques jours à tester cette Redmi Watch 3 Active et confirment notre idée qu’il est impossible de trouver mieux pour moins cher. Son achat est recommandé pour son design moderne et confortable afin que vous puissiez le porter toute la journée, y compris pour dormir. Il est également important de mentionner qu’il est résistant à l’eau, vous n’aurez donc pas besoin de l’enlever lorsque vous prenez votre douche ou que vous nagez dans la piscine.

Les images sont affichées sur un écran de 1,83 pouces, l’une des plus grandes tailles que l’on trouve dans ce segment de marché. Il s’agit d’un écran de technologie LCD, avec une résolution de 240 × 280 pixels et une luminosité maximale de 450 nits. Ce n’est pas un écran exceptionnel, mais il a la qualité nécessaire pour voir le contenu sans problème. À la fois cet écran tactile et le bouton sur le côté droit vous permettront d’interagir avec l’interface.

Je vous recommande de connecter cette Redmi Watch 3 Active à votre téléphone portable pour profiter pleinement de ses fonctionnalités. C’est ainsi que vous pourrez utiliser les appels Bluetooth, une fonctionnalité caractéristique des montres plus chères. Grâce au microphone et au haut-parleur intégrés, vous pourrez à la fois envoyer et recevoir des appels téléphoniques depuis la montre intelligente elle-même. Cette connexion permet également de recevoir des notifications de messages, de gérer la lecture de musique et même de contrôler l’appareil photo à distance.

Si vous portez cette montre intelligente Xiaomi toute la journée, elle se chargera également de compter vos pas. Ses fonctions sportives ne s’arrêtent pas là, car elle dispose de plus de 100 modes d’entraînement, dont le cyclisme, la course sur piste, la randonnée ou l’aviron. Même si elle ne coûte que 40 euros, cet appareil se soucie aussi de votre santé avec des outils tels que le capteur de fréquence cardiaque et le suivi de l’oxygène dans le sang.

Redmi Watch 3 Active

Un autre aspect positif de la Redmi Watch 3 Active est que vous pourrez l’utiliser pendant de nombreux jours sans avoir besoin du chargeur. En particulier, sa batterie de 289 mAh peut fournir jusqu’à 12 jours d’autonomie avec une utilisation normale, se réduisant à une semaine complète si vous êtes plus exigeant en matière de suivi de l’activité physique.

Si vous souhaitez profiter de l’expérience offerte par une montre intelligente sans dépenser beaucoup d’argent, cette Redmi Watch 3 Active est une alternative qui vous satisfera entièrement. N’oubliez pas que dans la boutique officielle de Xiaomi et chez MediaMarkt, son prix est généralement inférieur à 40 euros, ce qui est un prix très avantageux compte tenu de sa qualité.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :