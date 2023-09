Le MacBook Pro de 2017 avec Touch Bar est désormais un produit « vintage » pour Apple.

Les propriétaires de l’un de ces modèles de Mac devront faire attention car les réparations seront limitées.

Apple ajoute un nouveau Mac à la liste des produits vintage

Apple a récemment annoncé deux nouvelles ajouts à sa liste de produits vintage : les modèles du MacBook Pro 13 et 15 pouces de 2017 avec Touch Bar. Ces ajouts interviennent cinq ans après que la société Cupertino ait cessé de vendre ces modèles de MacBook pour la dernière fois.

Qu’est-ce que l’ajout de ces MacBook Pro à la liste des produits vintage signifie ?

Ce geste de la société a plusieurs significations importantes. D’une part, l’intégration des MacBook Pro 13 et 15 pouces à la liste des produits vintage signifie qu’ils ne bénéficient pas d’une réparation garantie dans les Apple Store ou les services agréés Apple. Au mieux, ils pourraient recevoir une réparation qui serait soumise à la disponibilité de pièces détachées.

En plus de ces deux modèles, le MacBook Pro 15 pouces sans Touch Bar, lancé en 2015 et vendu jusqu’en 2018, a également été ajouté à la liste des produits vintage d’Apple. Cela signifie que les utilisateurs de ces modèles devront être plus prudents quant à leur entretien car les réparations seront très limitées à partir de maintenant.

Il est également important de noter que ces modèles de Mac ne pourront pas être mis à jour vers la dernière version de macOS, macOS Sonoma, qui ajoutera des fonctionnalités telles que des widgets interactifs, la possibilité de transformer n’importe quelle page web en application ou encore plus de 100 nouveaux économiseurs d’écran. Une mise à jour du système des Mac qui sera compatible avec les modèles sortis à partir de 2018.

Cette mise à jour de la liste des produits vintage d’Apple marque également les derniers soubresauts de la Touch Bar sur les Mac. Bien qu’elle soit toujours disponible sur les MacBook Pro 13 pouces et processeur M2, elle rappelle que le temps passe et que c’est une fonctionnalité qui sera bientôt dépassée et qui sera considérée comme utile ou non, selon la perspective de chaque utilisateur.

