PlayStation Portal a déjà une date de sortie : la nouvelle console portable de Sony arrivera en novembre

Sony a confirmé que sa nouvelle console portable pour jouer à distance aux jeux PS5 sera disponible en novembre.

PlayStation Portal sera disponible en novembre prochain

Au cours de ces derniers mois, nous avons reçu beaucoup d’informations sur ce qui était auparavant connu sous le nom de Projet Q, une nouvelle console portable de Sony qui ne peut être utilisée que pour jouer à distance aux jeux que nous avons installés sur notre PS5, comme la révélation de son nom et de son prix officiels ou de sa vitesse de connexion recommandée. Mais ce n’est pas tout, puisque la société japonaise a révélé la date de sortie de ce nouveau et controversé appareil.

Il est évident que nous parlons de PlayStation Portal, qui a confirmé qu’il sera effectivement mis en vente à la fin de cette année. Pour être plus précis, cette console portable qui servira d’accessoire pour les utilisateurs ayant une PlayStation 5 chez eux sera disponible en novembre, juste au milieu du dernier mois de l’année.

PlayStation Portal sera disponible en novembre 2023

Sans plus de préambules, PlayStation Portal sera lancé le 15 novembre au prix de 219,99 euros et peut déjà être réservé, mais pour le moment, cela ne peut être fait que depuis la boutique PlayStation Direct. Cependant, dans la publication sur le blog de PlayStation, ils ont affirmé que à partir du 29 septembre, il pourra être réservé dans d’autres stores plus habituels. Nous recevrons probablement plus de nouveautés avant sa sortie en novembre.

Cette PlayStation Portal, comme nous l’avons déjà dit, utilisera une connexion Wi-Fi et servira à jouer en streaming aux jeux que nous avons installés sur notre PS5, tant que la console est allumée, en réalité, donc elle ne pourra pas être utilisée pour jouer de manière autonome ou pour profiter des jeux en streaming de PS Plus, du moins pour le moment. Peut-être qu’à l’avenir, ils envisageront d’ajouter cette dernière fonctionnalité mentionnée. De plus, il semble que nous aurons le même retour haptique que nous pouvons apprécier avec le DualSense de la PS5, sans parler de son écran LCD de 8 pouces, qui nous permettra de voir nos jeux en 1080p et 60 fps.

En dehors de cela, dans l’article où nous vous parlions du prix et du nom précédemment connu sous le nom de Projet Q, nous vous avons également parlé du fait que cette console portable sera livrée avec deux périphériques, bien qu’ils soient vendus séparément : nous parlons du casque Pulse Elite et des écouteurs sans fil Pulse Explore (vous trouverez les détails et les prix respectifs dans l’article précédemment lié). Cela étant dit, rappelez-vous que PlayStation Portal arrivera finalement le 15 novembre.

