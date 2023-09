De la box à la smart TV: ce petit appareil transforme votre téléviseur pour seulement 30 euros

C’est l’un des meilleurs appareils qu’Amazon ait créés, c’est un succès à tous égards.

Le Fire TV Stick sur un téléviseur

Oubliez d’aller acheter un nouveau téléviseur, votre vieille boîte idiote a une nouvelle chance grâce à cet appareil. Vous avez la possibilité d’obtenir le Fire TV Stick Lite pour seulement 30,99 euros et c’est l’un des meilleurs appareils que je peux vous recommander. La création curieuse d’Amazon transformera n’importe quel téléviseur en une smart TV de dernière génération, c’est pratiquement de la magie.

Comme vous le savez déjà, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous aurez ce Fire TV chez vous en seulement 1 jour et sans payer les frais d’expédition, tout sera confortable. Je vais vous dire pourquoi c’est l’un des meilleurs achats que j’ai faits dans la populaire boutique en ligne, un appareil qui marquera un avant et un après.

Transformez votre salon avec l’appareil d’Amazon

Branchez ce Fire TV Stick sur l’un des ports HDMI de votre téléviseur et suivez la configuration simple, en quelques minutes tout sera prêt. Ce vieux téléviseur qui était au bord de la mort depuis des années renaîtra avec un nouveau système d’exploitation, il renouera avec l’intelligence et vous ouvrira un monde de possibilités.

Vous apprécierez une interface bien conçue et qui se déplace rapidement, Fire TV OS est un bon système d’exploitation. Dirigez-vous vers le store et téléchargez les meilleures applications de séries et de films, il est temps que vous commenciez à en profiter. Fan inconditionnel de Netflix ? Préférez-vous Marvel sur Disney+ ? Ne vous inquiétez pas, vous aurez vos applications préférées à portée de main.

L’intelligence du Fire TV Stick ne s’arrête pas là, car il est livré avec Alexa. L’assistant virtuel des Américains est l’un des plus avancés, il comprend très bien le langage naturel et est très utile. Posez-lui toutes sortes de questions ou demandez-lui de rechercher une nouvelle série pour vous, pour l’invoquer, il vous suffit d’appuyer sur un bouton.

Vous l’avez vu de vos propres yeux, vous n’avez besoin que de ce Fire TV Stick pour donner totalement un coup de neuf à votre vieux téléviseur. Vous n’avez pas à dépenser des milliers d’euros dans un nouvel appareil, il suffit de choisir la création d’Amazon. Je l’ai chez moi et je l’utilise tous les jours, c’est l’un des meilleurs achats que j’ai faits.

