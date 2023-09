Google apportera le mode nuit à l'enregistrement vidéo des Pixel 8

Le Google Pixel 8 Pro disposera d’un nouveau mode nocturne d’enregistrement vidéo qui améliorera la qualité des clips enregistrés en faible luminosité.

Les caméras arrière du Google Pixel 8 Pro

Lorsqu’il reste , une sortie prévue le 4 octobre prochain à 16h00, heure française, presque ont déjà été divulguées.

Malgré cela, de nouvelles fuites continuent de nous parvenir sur les caractéristiques des nouveaux terminaux phares de la compagnie de Mountain View, et la dernière en date confirme que les .

Le Google Pixel 8 Pro disposera d’un mode nocturne pour l’enregistrement vidéo

Comme nous le confirme le site spécialisé 9to5Google, le Google Pixel 8 Pro disposera d’un mode nocturne d’enregistrement vidéo, qui vous permettra .

Bien que plus de détails n’aient pas été révélés sur cette nouvelle fonction, tout semble indiquer que Google a réussi à transposer le mode nuit de la photographie à la vidéo grâce aux .

Si l’on ajoute à ce nouveau mode nocturne vidéo , la qualité générale de l’enregistrement vidéo du Pixel 8 Pro s’améliorera considérablement par rapport à son prédécesseur.

Apparemment, le Pixel 8 ne disposera pas de ce mode nocturne d’enregistrement vidéo car il comporte un capteur ultra grand-angle de résolution et de taille inférieures, mais ce modèle améliorera également à la qualité des vidéos grâce à son nouveau capteur principal et à un ISP plus rapide.

De plus, cette nouvelle fuite dément également la rumeur selon laquelle les Pixel 8 ne pourraient fonctionner qu’avec une eSIM dans certains pays comme les États-Unis, car finalement, les nouveaux fleurons de Google .

