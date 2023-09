Le Tesla Model 3 se renouvelle entièrement à l’intérieur comme à l’extérieur : toutes les nouveautés

Le Tesla Model 3 Highland a été officiellement présenté, après des mois de rumeurs et de fuites.

La nouvelle Tesla Model 3 en rouge

Après des mois de rumeurs et de fuites en tous genres, Tesla a enfin présenté sa nouvelle Model 3, connue en interne sous le nom de « Highland ». Il s’agit de la première grande rénovation de la berline compacte de la société américaine, qui introduit d’importants changements esthétiques à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que de nouveaux phares et une plus grande autonomie.

Le Tesla Model 3 a été lancé mondialement sans préavis. Depuis aujourd’hui, il est disponible sur le site officiel de la société pour réservation.

Tesla Model 3 Highland, toutes les informations

Tesla a apporté plusieurs changements esthétiques importants à la Model 3. Les plus frappants se trouvent à l’arrière et à l’avant. Dans cette dernière, nous pouvons trouver une , avec des lignes plus affinées et une seule grille centrale. Les phares ont également été mis à jour et sont maintenant plus fins.

La palette de couleurs disponible s’est également agrandie, avec une nouvelle teinte de rouge plus similaire à celle que l’on peut trouver sur la Model S, et une nouvelle couleur grise.

De même, la partie arrière apporte des changements importants en ce qui concerne le format et la position des feux arrière. Grâce à ces changements apportés au design de la voiture, le coefficient de traînée a été amélioré, passant de 0,225 à 0,219 pour une plus grande efficacité.

Précisément, l’efficacité et l’autonomie sont deux des points forts de la nouvelle Model 3. Dans cette nouvelle version, selon les chiffres partagés par Tesla, la voiture est capable d’atteindre 678 kilomètres dans sa version Grande Autonomie avec des jantes de 18 pouces. Ainsi, elle devient la Tesla avec la plus grande autonomie à ce jour. Il convient également de mentionner que la société a décidé de supprimer la version Performance, bien qu’il ne soit pas clair si cette version sera relancée à l’avenir.

En ce qui concerne la vitesse de charge, le Model 3 Highland peut atteindre une puissance maximale de 170 kW en courant continu dans sa version standard. Cette puissance augmente jusqu’à 250 kW dans le modèle Grande Autonomie.

Son intérieur a également subi d’importants changements, qui vont de l’écran aux sièges arrière. Selon Tesla, la qualité des matériaux a été améliorée et le système d’isolation amélioré se traduit par une réduction de 30% du bruit provenant de l’extérieur.

Pour commencer, le tableau de bord comprend désormais un éclairage LED d’ambiance personnalisable et les leviers pour les clignotants et le changement de vitesse ont été supprimés. À leur place, ces commandes sont maintenant intégrées directement dans le volant via des boutons.

Un autre changement frappant se trouve à l’arrière, car un écran de 8 pouces en diagonale a été ajouté derrière l’accoudoir central, ce qui permet aux passagers arrière de modifier les réglages du système de climatisation ou d’accéder aux fonctions de divertissement.

Versions et prix

Depuis le 1er septembre, la nouvelle Tesla Model 3 peut déjà être réservée sur le site officiel de Tesla dès aujourd’hui. Il n’y a pas eu d’augmentation de prix, donc nous parlons toujours de 39 990 euros pour le modèle standard, et de 49 990 euros pour le modèle Grande Autonomie. Ainsi, elle se positionne comme une alternative légèrement moins chère aux modèles récemment lancés tels que la Volkswagen ID.7.

Tesla prévoit de commencer à livrer cette nouvelle version de la Model 3 à partir du mois d’octobre.

