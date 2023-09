Xiaomi vient de lancer au niveau mondial une nouvelle brosse à dents électrique avec une batterie (presque) infinie : voici la nouvelle brosse à dents électrique Xiaomi T302.

Après son lancement en Chine il y a quelques mois, Xiaomi vient de présenter mondialement son nouveau Xiaomi Electric Toothbrush T302, une brosse à dents électrique qui se distingue par sa énorme batterie ainsi qu’un design fonctionnel conçu pour nous brosser les dents avec la plus grande efficacité possible.

Cependant, malheureusement ce produit vient d’être simplement présenté sur le site Web mondial de la marque, mais nous ne savons pas encore quand il sera possible de l’acheter depuis la France ni à quel prix il sera disponible. Pour l’instant, il faut attendre, mais nous pouvons déjà vous fournir toutes ses caractéristiques en détail, qui sont incroyables pour le prix auquel il est disponible en Chine.

Nettoyage efficace et le défi de dépenser sa batterie interne énorme

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, cette nouvelle brosse à dents électrique Xiaomi Electric Toothbrush T302 a un design assez similaire à celui des autres brosses à dents électriques de la marque. Bien sûr, elle est complètement étanche grâce à sa résistance IPX8, donc nous pourrons la manipuler avec de l’eau sans aucun problème.

Mais, sans aucun doute, la caractéristique la plus intéressante de ce produit est qu’en plus d’avoir une base de charge sans fil à 360 degrés, il dispose d’une batterie interne qui offre une autonomie allant jusqu’à 150 jours en mode sensible et jusqu’à 65 jours en mode normal, un avantage considérable qui est complété par la possibilité d’utiliser une charge rapide de 2 minutes pour avoir un brossage assuré.

Et en parlant de ses modes, nous en avons jusqu’à quatre différents : mode de nettoyage standard, sensible, blanchiment et massage des gencives. De plus, sa tête de nettoyage est de type antibactérienne et, pour couronner le tout, les brins de cette tête sont spécialement conçus pour un brossage beaucoup plus efficace par rapport à ce que propose la concurrence.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Electric Toothbrush T302

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, la nouvelle Xiaomi Electric Toothbrush T302 est déjà disponible sur le marché mondial, bien que sa date de mise en vente et son prix définitif ne soient pas encore connus. Il faut attendre que Xiaomi puisse fournir plus d’informations à ce sujet, mais il est clair que lorsqu’elle arrive, ce sera un produit à prendre en compte si nous recherchons quelque chose de similaire.

Plus d’informations | Xiaomi Global

