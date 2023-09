Cette IA a réussi à battre trois pilotes de drones professionnels lors d’une course

Ni siquiera les meilleurs pilotes du monde ne peuvent pas rivaliser avec cette Intelligence Artificielle.

Il ne s’agissait pas de pilotes amateurs, mais de 3 des meilleurs au monde

Swift est une Intelligence Artificielle qui a battu 3 des meilleurs pilotes aériens du monde dans leur propre compétition. Le défi consistait à passer une piste d’obstacles en pilotant un drone. Chaque pilote était confronté à l’IA, et tous ont été vaincus, car Swift a remporté 15 des 25 courses. De plus, elle a battu le meilleur temps humain de 0,5 seconde.

Les sports réels sont plus exigeants pour l’IA que les jeux vidéo

Les participants à l’épreuve étaient Marvin Schaepper, champion suisse trois fois, Alex Vanover et Thomas Bitmatta, champions internationaux. Ils ont tous répété pendant une semaine sur la piste avant de se mesurer à Swift. Ce n’était pas une course de 3 contre 1, mais de 1 contre 1 en alternance. Chaque pilote voit la piste à travers la caméra intégrée dans le drone qui vole.

« Les sports physiques sont plus stimulants pour l’IA car ils sont moins prévisibles que les jeux de société ou les jeux vidéo. Nous ne connaissons pas parfaitement les modèles de drones et les environnements, donc l’IA doit les apprendre en interagissant avec le monde physique », a déclaré Davide Scaramuzza, chef du Groupe de Robotique et Perception de l’Université de Zurich.

L’Université de Zurich a été responsable de l’épreuve en collaboration avec Intel. En effet, Swift est leur création. En 2021, ils ont mis l’IA à l’épreuve face à des pilotes amateurs, sortant victorieuse de tous les combats. Cependant, l’exploit n’était pas seulement dans sa victoire, mais aussi dans la manière de gagner.

Avant elle, les drones autonomes se basaient sur des modèles physiques pour calculer la trajectoire optimale, ce qui semble bien, mais qui réduit en pratique leur vitesse maximale. En revanche, Swift utilisait un algorithme qui se basait sur les caméras extérieures pour orienter sa position en temps réel, améliorant largement les temps précédents.

Pour cette épreuve, Swift a appris à éviter les obstacles par essais et erreurs. À chaque essai, elle améliorait le temps précédent, jusqu’à surpasser ses rivaux humains. Scaramuzza a affirmé qu’elle avait été entraînée pendant 50 minutes, ce qui équivaut à 23 jours de vol réel sans sommeil pour un humain. Au début, elle a appris à voler, puis à contrôler sa trajectoire, puis à surpasser les obstacles, et ainsi de suite jusqu’à atteindre son niveau actuel de maîtrise.

Qui sait, peut-être que bientôt les IA seront capables de battre les humains dans d’autres compétitions; pour le moment, c’est une interrogation quant à ce qu’elles sont ou ne sont pas capables de faire. D’un côté, le plus grand expert en IA, Sam Altman, a développé un plan pour éviter le jugement dernier des IA; d’un autre côté, le « parrain de l’IA », Michio Kaku, pense que leur capacité est surestimée.

