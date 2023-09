Le prix des Google Pixel 8 en Europe a fuité : préparez-vous à payer davantage

Selon The Tech Outlook, la version de base du Google Pixel 8 coûtera 874,25 euros et la variante la plus abordable du Pixel 8 Pro aura un prix en Europe de 1 235,72 euros.

Le Google Pixel 8 Pro dans sa nouvelle couleur bleue

Maintenant que Google a officiellement confirmé que ses nouveaux smartphones haut de gamme premium, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, seront officiellement présentés le 4 octobre prochain à 16h00, heure française, peu de secrets restent à découvrir sur les terminaux qui sont destinés à devenir la grande alternative aux Samsung Galaxy S23.

Un des détails des nouveaux Pixel 8 qui n’avait pas encore été révélé était leur coût en Europe, mais une récente fuite vient de dévoiler les prix des différentes versions des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro en France.

Prix, versions de mémoire et couleurs des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro en Europe

En collaboration avec le célèbre leaker Paras Guglani, le média The Tech Outlook a publié un rapport qui révèle les prix officiels des différentes variantes des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro en Europe.

Ainsi, selon ledit rapport, le Google Pixel 8 sera disponible en quatre couleurs : Hazel, Obsidian, Rose et Mint et en deux options de stockage de 128 et 256 Go. La version de 128 Go aura un coût en Europe de 874,25 euros tandis que la variante avec 256 Go sera mise en vente au prix de 949,30 euros.

De son côté, le Google Pixel 8 Pro pourra également être acheté dans quatre teintes différentes : Bay, Obsidian, Porcelain et Mint, et dans trois versions de mémoire interne : 128, 256 et 512 Go. Les prix officiels en Europe des trois variantes du Google Pixel 8 Pro seront les suivants :

Google Pixel 8 Pro 128 Go : 1 235,72 euros

Google Pixel 8 Pro 256 Go : 1 309,95 euros

Google Pixel 8 Pro 512 Go : 1 461,24 euros

En fonction des fuites qui nous sont parvenues au cours des dernières semaines, on s’attend à ce que le Google Pixel 8 dispose d’un écran OLED de 6,17 pouces avec une résolution FHD+ et que le Pixel 8 Pro soit doté d’un écran LTPO OLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+, et que les deux terminaux soient équipés du nouveau processeur de la marque, le Tensor G3.

En ce qui concerne la photographie, tout indique que le Pixel 8 optera pour un double module de caméras arrière composé d’ un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, et que le Pixel 8 Pro disposera de trois caméras arrière, un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, un second capteur ultra grand angle de 64 mégapixels et un capteur téléobjectif de 48 mégapixels. De plus, les deux appareils auront une caméra frontale de 11 mégapixels.

Les nouveaux Google Pixel ne seront pas en reste en termes d’autonomie, puisque le Pixel 8 sera équipé d’une batterie de 4 485 mAh avec charge rapide de 24W et le Pixel 8 Pro embarquera une batterie de 4 950 mAh avec charge rapide de 27W.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :