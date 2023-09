Google Maps teste un nouveau design qui ressemble étrangement à celui d’Apple Maps

Des changements de couleur qui rappellent beaucoup l’application de cartes d’Apple.

Google Maps ressemblera à Apple Maps dans une future mise à jour.

Il semble que Google Maps arrivera avec de grandes nouveautés dans un avenir proche car nous savons déjà qu’ils préparent le lancement des activités en direct sur l’écran de verrouillage et la Dynamic Island de l’iPhone et, récemment, on a découvert qu’ils testent également un nouveau design qui ressemble étrangement à celui d’Apple Maps.

Ce design me dit quelque chose

Google teste un nouveau design pour Google Maps, en particulier, une nouvelle palette de couleurs mise à jour pour les cartes qui, si tu es utilisateur d’Apple Maps, te semblera très familier car elles sont très similaires. Le bleu de l’eau sera beaucoup plus clair qu’avant, avec quelques touches de vert, par exemple. Maintenant, les océans, les lacs ou les rivières seront beaucoup plus vibrants.

Cependant, Google utilise un vert plus foncé, avec une pointe de bleu, pour les parcs, les forêts ou les zones naturelles. D’autre part, les routes dans le nouveau design sont grises au lieu d’être blanches, et cela les rend plus visibles. Les autoroutes changeront également, elles seront d’une couleur gris foncé au lieu de jaune, une autre similarité avec le design d’Apple Maps.

Cependant, il n’y a pas de changements apparents dans le mode sombre de l’application. C’est là que nous trouvons le plus de différences avec le service de navigation d’Apple : celui de Google Maps est beaucoup plus sombre que celui d’Apple Maps. Dans le cas de l’application de la société à la pomme croquée, nous voyons qu’elle est plus grisâtre que celle de Google Maps, qui présente des tons plus noirs.

La plupart des nouveaux ajustements de couleur ne sont pas très drastiques, mais Google Maps aura un aspect assez différent. Les changements dans la couleur de l’eau et des routes seront les changements qui ressembleront le plus à Apple Maps, des changements qui modifieront l’apparence de l’application.

