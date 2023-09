Un AirTag caché change l’avenir de cette voiture volée

Le AirTag d’Apple redevient un policier.

Un AirTag aide à nouveau la police à retrouver une voiture volée.

Les AirTag d’Apple ont aidé de nombreux utilisateurs à retrouver leurs objets perdus ou volés. Des valises que les compagnies aériennes n’ont pas pu récupérer aux véhicules volés à leurs propriétaires tels que des motos ou des vélos. Et voici une autre histoire. Récemment, la police de Nashville a utilisé le petit traqueur d’Apple pour suivre la trace d’une voiture volée.

Comme l’ont signalé les informations locales de WSMV4, l’homme touché a alerté la police locale de Nashville de la disparition de sa voiture. Un véhicule qui portait un AirTag caché dont il pouvait connaître l’emplacement grâce à l’application « Localiser » de son iPhone.

Les AirTag d’Apple sont également des policiers

La police a utilisé la localisation fournie par l’AirTag pour savoir où se trouvait la voiture, puis a suivi le véhicule avec l’unité d’aviation. Le voleur a garé la voiture volée, une Dodge Charger de 2016, devant un salon de coiffure et est entré à l’intérieur. L’unité d’aviation a pu fournir une description du suspect, qui a été arrêté et placé en garde à vue.

Grâce à la révélation de l’emplacement par l’AirTag, le voleur a été arrêté et accusé d’utilisation non autorisée et de vol de véhicule. Pour le moment, il est en détention sous une caution de près de 30 000 dollars et n’est pas éligible à une libération en ce moment.

Comme le signale le rapport, lorsque le voleur a été arrêté, il portait un sac à dos marron qui contenait un tournevis, un porte-clés de voiture, ainsi qu’un dispositif de reprogrammation de clé de voiture, un pistolet, 49 grammes de marijuana, une balance numérique et de nombreux sacs en plastique à l’intérieur, selon la police.

Plus sur l’AirTag d’Apple

L’AirTag est un dispositif de suivi qui utilise la technologie de localisation d’Apple pour vous aider à retrouver vos objets perdus via l’application « Localiser » de l’iPhone. Ce petit gadget élégant peut être attaché à vos affaires pour les localiser via l’application « Localiser mon » d’Apple, disponible sur tous les appareils iOS.

Cet appareil rond et compact, de la taille d’une pièce de monnaie, offre une précision surprenante grâce à la technologie Ultra Wideband, qui fournit une localisation précise lorsque vous êtes près de l’objet perdu, permettant à votre iPhone de tracer l’itinéraire jusqu’à cet objet.

➡️ L’AirTag d’Apple redevient à un prix plus qu’intéressant si vous profitez de cette offre

De plus, si vous n’êtes pas à proximité, aucun problème, car les AirTag utilisent le réseau mondial d’appareils Apple pour vous aider à retrouver vos objets, même s’ils se trouvent à l’autre bout du monde. Cela signifie que les iPhones à proximité vous aideront à savoir où se trouvent vos objets.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :