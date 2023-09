Résistance extrême à prix historique : cette montre tout-terrain passe de 179 à 94 euros

C’est le plus résistant de tout le catalogue de montres Xiaomi et Amazfit, avec un support allant jusqu’à 10 ATM.

L’Amazfit T-Rex Pro se distingue par sa résistance exceptionnelle et offre également toutes sortes de capteurs et des capacités d’enregistrement d’activité.

Dans le domaine des montres de sport, certaines marques se distinguent par leur résistance extraordinaire grâce à une étanchéité spectaculaire et des matériaux de qualité premium. Amazfit propose un vaste catalogue de montres connectées en collaboration avec Xiaomi, et l’un de ses modèles se démarque depuis quelques années : l’Amazfit T-Rex Pro.

Il s’agit d’une montre ultra résistante en toutes circonstances : elle résiste à la pluie, à la neige, aux tempêtes de sable, aux immersions profondes et aux chocs de toutes sortes. Aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir à un prix impressionnant de 169,90 94 euros sur AliExpress en utilisant le code promo du vendeur de près de 19 euros (3AWN16MFS52R). Ajoutez-le à votre panier ou cochez-le avant sur la fiche produit. Sur son site officiel, elle est vendue 139,90 euros et sur Amazon, 131 euros.

Achetez l’une des montres les plus résistantes à un prix historique

Avec un design robuste, cette Amazfit T-Rex Pro a passé toutes sortes de tests de résistance militaires, dont des températures de -40 à 70 degrés Celsius, 240 heures d’humidité extrême, le gel, des pluies intenses et différentes chutes et chocs.

Grâce à son écran Amoled de 1,3 pouces, tout est clairement visible. Sa résolution de 360 x 360 pixels nous permet de lire du texte et de voir des images sans problème sous la lumière du jour. L’écran est tactile, il a un revêtement anti-empreintes et le boîtier qui le recouvre est en polycarbonate.

Avec une résistance à une pression allant jusqu’à 10 ATM, vous pouvez plonger jusqu’à 100 mètres de profondeur. Il s’agit d’une des pressions les plus élevées sur une montre connectée. Sa puce GPS avec GLONASS, BeiDou et Galileo nous permet d’avoir une localisation très précise à tout moment.

Si vous êtes un sportif, ce qui est très probable si vous achetez cette montre, vous serez ravi de savoir que vous pouvez choisir parmi 100 modes sportifs, parmi lesquels plusieurs modes de natation, de cyclisme, de course, de sports de balle ou de combat, et même des activités de loisirs telles que le vol de cerf-volant.

La batterie de cette Amazfit T-Rex Pro dure longtemps, très longtemps. Jusqu’à 18 jours d’utilisation normale continue, 9 jours d’utilisation intensive et 40 heures d’utilisation continue du GPS. La montre a un temps de charge complet de 1,5 heure grâce à son chargeur magnétique spécial.

Malgré son apparence imposante, l’Amazfit T-Rex est très confortable et pas du tout lourd compte tenu de tout ce qu’il offre. Nous avons une montre de 59 grammes environ (bracelet en silicone inclus), adaptée à un port de 24 heures sur 24 pour enregistrer tous nos mouvements.

➡️ Voir l’offre Amazfit T-Rex Pro avec le code 3AWN16MFS52R

Et en parlant de capteurs qui enregistrent, ce modèle en est équipé de toutes sortes : un moniteur de sommeil pour savoir comment nous avons dormi chaque matin, un capteur de fréquence cardiaque 24 heures sur 24 qui détecte les pics ou les incohérences de notre rythme, et surveille notre oxygène dans le sang qui varie en fonction de notre altitude.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :