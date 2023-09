Windows 11 Insider Preview Build 22631.2265 apporte de nouveaux émojis 3D COLRv1 au Canal Bêta

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à niveau incrémentielle pour le canal bêta de Windows 11. La mise à niveau apporte quelques nouveaux changements ainsi que des améliorations à l’ensemble du système. Deux versions sont disponibles pour le canal bêta – Windows 11 Insider Preview Build 22621.2265 et 22631.2265. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur la nouvelle mise à niveau.

Microsoft propose la nouvelle version bêta avec le format de police de couleur COLRv1 mis à jour pour des émojis plus riches avec un aspect en 3D. Le nouveau support des émojis sera bientôt disponible dans certaines applications et navigateurs.

En dehors de cela, la mise à niveau comprend une page d’accueil des paramètres entièrement repensée qui a été initialement déployée lors du vol bêta de la semaine dernière.

En plus de ces changements, la mise à niveau corrige le problème provoquant le crash de explorer.exe lors de la connexion en mode sans échec, plusieurs problèmes affectant les performances de l’Explorateur de fichiers, des problèmes de gestionnaire de tâches, et plus encore. Voici la liste complète des modifications apportées avec la mise à jour d’aujourd’hui.

Windows 11 Insider Preview Build 22631.2265 – Changements et améliorations

– Emoji : Avec la mise à jour de notre format de police de couleur en COLRv1, Windows est maintenant capable d’afficher des émojis plus riches avec un aspect en 3D, avec une prise en charge prochaine dans certaines applications et navigateurs. Ces émojis utilisent des gradients pour apporter le style de conception que nos clients demandent. Les nouveaux émojis apporteront plus d’expression à vos communications.

– Paramètres : La nouvelle page d’accueil des paramètres qui a commencé à être déployée lors du vol du canal bêta de la semaine dernière devrait maintenant être disponible pour tous les Windows Insiders dans le canal bêta.

Windows 11 Insider Preview Build 22631.2265 – Corrections

– Général : Résolution du problème provoquant le crash de explorer.exe sur l’écran de connexion lors de la tentative d’entrée en mode sans échec.

– Barre des tâches et zone de notification : Résolution du problème qui faisait que les applications dans la barre des tâches s’affichaient tronquées sans coin arrondi à l’extrémité lorsque vous aviez beaucoup de fenêtres d’application ouvertes et que la barre des tâches était configurée pour ne pas les combiner. Résolution du crash de explorer.exe qui empêchait la barre des tâches de s’afficher correctement après la mise sous tension de votre appareil.

– Explorateur de fichiers : Correction de quelques plantages impactant le lancement de l’Explorateur de fichiers. Amélioration des performances de lancement de l’Explorateur de fichiers dans certains scénarios. Résolution du problème où les icônes du bureau pouvaient toutes devenir vides. Résolution du problème où l’utilisation du bouton « Réinitialiser les dossiers » dans les Options des dossiers pouvait provoquer le crash de explorer.exe. Résolution du problème où si vous essayiez de copier et coller un fichier à partir d’un dossier compressé dans un dossier OneDrive, cela pouvait échouer avec un code d’erreur. Résolution du problème qui provoquait le crash de l’Explorateur de fichiers lors de la navigation dans Galerie si vous aviez un grand nombre d’images. Résolution du problème où l’enregistrement des fichiers dans des emplacements OneDrive dans l’Explorateur de fichiers pouvait prendre très longtemps, donnant l’impression que l’application à partir de laquelle vous les enregistriez était devenue inactive, dans les dernières versions Insider. Résolution du problème où la fonction « Taper automatiquement dans la zone de recherche » ne fonctionnait pas lorsque l’Explorateur de fichiers était ouvert sur la page d’accueil. Résolution du problème où les chevrons dans la barre d’adresse de l’Explorateur de fichiers pointaient dans la mauvaise direction si la langue d’affichage était définie sur l’arabe ou l’hébreu.

– Paramètres : Résolution du problème qui faisait que certains libellés manquaient dans différents endroits des paramètres lors des derniers vols. Amélioration des performances de l’ouverture des paramètres pour les Insiders avec la nouvelle page d’accueil.

– Dev Drive : Résolution du problème où les lecteurs Dev pourraient ne pas se monter automatiquement après la mise à niveau vers un nouveau build, ce qui empêchait le fonctionnement des applications qui tentaient d’y accéder. Amélioration des messages d’erreur si les lecteurs Dev ne parviennent pas à se formater.

– Gestionnaire de tâches : Résolution du problème où si vous faisiez une recherche puis la supprimiez, la vue restait toujours dévoilée. Résolution des plantages sporadiques lors de l’utilisation du gestionnaire de tâches, y compris lors de la fin des tâches. Résolution du problème où l’icône de recherche pouvait se superposer au texte du gestionnaire de tâches dans la barre de titre. Résolution du problème où il n’était pas possible de déplacer la fenêtre du gestionnaire de tâches avec le toucher ou le stylet.

Vous pouvez vérifier la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres > Mise à jour de Windows > Rechercher des mises à jour.

Articles connexes :

[Announcing Windows 11 Insider Preview Build 22621.2265 and 22631.2265 – Beta Channel](https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/08/31/announcing-windows-11-insider-preview-build-22621-2265-and-22631-2265-beta-channel/)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :