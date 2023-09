Voici le pack définitif pour les étudiants, et il est en promotion pendant quelques jours de plus.

Jusqu’au 7 septembre, vous pouvez obtenir chacun de ces appareils, et même d’autres, dans la campagne Back to School de MediaMarkt.

Ordinateurs portables, tablettes, moniteurs et de nombreux autres appareils en promotion pendant quelques jours seulement.

Prêt à commencer une nouvelle année scolaire au lycée ou à l’université ? Vous êtes sûrement à la recherche de quelques appareils qui vous aideront dans cette nouvelle année académique et vous ne savez pas par où commencer. Eh bien, je vais vous donner un coup de main avec quelques éléments qui sont en promotion jusqu’au 7 septembre prochain chez MediaMarkt.

Une tour PC, un ordinateur portable spécial étudiants, l’une des meilleures tablettes bon marché et un moniteur qui pourraient vous sauver le début de l’année. Chez MediaMarkt, ils célèbrent la promotion Back to School jusqu’à cette date, juste avant le début de l’année scolaire dans certaines régions, et nous voulons vous proposer ces appareils qui vous seront utiles pour étudier, travailler en groupe, revoir vos notes ou même vous détendre une fois vos tâches terminées.

Obtenez un bon équipement d’étude pour bien moins cher qu’avant

Les appareils suivants ne sont pas inclus dans un pack en soi, et ils n’ont pas de prix réduit lorsqu’ils sont achetés ensemble, j’ai simplement choisi 4 appareils adaptés aux étudiants qui bénéficient d’une réduction impressionnante chez MediaMarkt :

PC gaming – HP OMEN 25L ( 1999 1699,15 euros) : cette tour PC est très fine, mais à l’intérieur elle cache un matériel puissant qui peut tout gérer. Vous pouvez obtenir cet ordinateur avec une réduction de 300 euros, avec un processeur Intel I7-12700F, 32 Go de RAM, 1 To de SSD, une carte graphique RTX3070 et Windows 11 préinstallé. Les logiciels de retouche d’images, de génération d’images 3D ou de montage vidéo en Full HD et 4K ne vous résisteront pas.

PC gaming – HP OMEN 25L

Moniteur – Lenovo L24I-30, 23.8″ FullHD ( 149,99 89,99 euros) : ce moniteur est le complément idéal si vous avez acheté une tour PC ou si vous avez besoin d’un écran supplémentaire pour travailler plus facilement et augmenter votre productivité. Il dispose d’un écran IPS de 23,8 pouces avec une résolution Full HD et est anti-reflets. Il est très simple, mais efficace avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 75 Hz, une entrée HDMI et une sortie audio Jack 3,5 mm.

Monitor – Lenovo L24I-30, 23.8″ FullHD

Apple iPad 2021 (64 Go, WiFi) ( 429 349 euros) : cet iPad est toujours recommandé, car il est à un tout autre niveau en termes de prix par rapport à tous les modèles sous Android. C’est une tablette puissante, avec une grande autonomie et mise à jour vers la dernière version d’iPadOS 17. Elle a un design en aluminium premium, est très fine et dispose d’une identification sécurisée Touch ID. Son écran Retina de 10,2 pouces est spectaculaire et avec ses 64 Go de mémoire, vous en aurez assez pour une utilisation quotidienne.

Apple iPad 2021 (64 Go, WiFi)

Ordinateur portable – ASUS VivoBook ( 699 499 euros) : c’est un ordinateur portable avec une grande réduction et chargé de spécifications pour les étudiants et le télétravail. Il dispose d’un processeur Intel i5-11300H, 8 Go de RAM et un stockage de 512 Go en SSD. Sa carte graphique est une Intel Iris Xe Graphics et il est livré avec Windows 11 préinstallé. Il a un écran de 16 pouces Full HD et son design est en aluminium très fin et léger.

Portátil – ASUS VivoBook

Tout cela peut être complété par quelques périphériques en promotion tels qu’un clavier Logitech MX Keys pour 79 euros ou une souris haut de gamme Logitech MX Master 3S pour 87 euros. Vous aurez ainsi l’ensemble parfait pour fonctionner toute l’année et pour tous les cours à venir au meilleur niveau.

