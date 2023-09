Seulement 116 euros : c’est de Xiaomi, a tout ce dont tu as besoin et offre un prix imbattable.

Ce Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin pour être productif au quotidien, si vous recherchez un téléphone très bon marché, c’est un excellent choix.

Le Redmi 10 2022 et ses différentes finitions.

L’un des meilleurs Xiaomi est à nouveau en promotion, c’est un achat qui ne peut pas vous décevoir si vous recherchez quelque chose de simple et économique. Le Redmi 10 2022 peut être à vous pour seulement 116 euros dans sa version globale, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. De plus, si vous êtes membre Amazon Prime, la livraison sera rapide et gratuite.

Notez que l’appareil chinois est toujours vendu 129,99 euros sur la boutique officielle de Xiaomi, même avec une réduction. Il est sorti sur le marché pour presque 200 euros, maintenant qu’il a chuté, c’est une option spectaculaire. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur ce smartphone chinois.

Redmi 10 2022

Ce Xiaomi est sensationnel

MediaTek Helio G88

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran LCD de 6,5 « , résolution Full HD+ et 90 Hz

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Nous parlons d’un smartphone élégant, avec un corps élégant aux bords arrondis qui tient très bien en main. Son écran est de qualité, avec une diagonale de 6,5 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une fluidité optimale. Il y a peu de panneaux de cette qualité à moins de 120 euros.

Son cerveau est l’une des créations de MediaTek, le Helio G88. C’est une puce que nous avons testée à de nombreuses reprises, nous savons qu’elle offre de bonnes performances et que vous n’aurez aucun problème à profiter de vos applications quotidiennes. Comme nous l’avons déjà mentionné, le téléphone chinois est livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Et qu’en est-il des caméras ? Nous trouvons 4 capteurs à l’arrière de notre protagoniste. Il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et sa caméra pour le mode portrait. Il ne manque de rien.

Redmi 10 2022

Maintenant vous savez que vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour vous offrir un bon Xiaomi. Ce Redmi Note 10 2022 répond à toutes les attentes, c’est un excellent choix pour ceux qui recherchent un téléphone fiable à petit prix. Si cela vous intéresse, ne le perdez pas de vue, les offres d’Amazon ne sont disponibles que pour une durée limitée.

